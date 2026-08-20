El fusilamiento de García Lorca, el gran poeta

Es el poeta español más reconocido internacionalmente y protagonista de uno de los mejores momentos de la poesía española. Su delito fue tener ideas progresistas, simpatía por "los perseguidos, el gitano, el negro, el judío, el morisco que todos llevamos dentro", y "ser partidario de los pobres..., de los que no tienen nada". Pero además, ser republicano y homosexual… Federico García Lorca, poeta y dramaturgo, "nunca superado", según una decena de críticos españoles que este periodista pudo escuchar en Madrid, fue fusilado la madrugada del 18 de agosto de 1936 por las fuerzas del bando sublevado a la república gobernante, dirigidos por el general Francisco Franco, quien tras una guerra civil de tres años terminaría venciendo a los republicanos para inmediatamente ocupar el poder durante 36 eternos años de dictadura. En las semanas previas a ser detenido Federico, los gobiernos de Colombia y de México, aconsejados por sus embajadores en Madrid, advirtieron que el poeta corría el riesgo de ser víctima de un atentado, porque también era funcionario del gobierno republicano, y le ofrecieron el exilio, pero Lorca rechazó tan generosas propuestas. El escenario de su paso a la inmortalidad fue la provincia de Granada "en el camino entre Víznar y Alfacar", y sus restos continúan desaparecidos en alguna fosa común, a pesar de intensas y reiteradas búsquedas.

¡Cuántas veces, sanjuaninos de distintas generaciones hemos podido disfrutar sobre todo en el teatro, pero también en versiones cinematográficas, de obras trascendentales de García Lorca! Célebres dramas rurales como "Bodas de Sangre" (estrenada en 1933), "Yerma" (1934) y "La casa de Bernarda Alba" (1936), creación que un año después de ser escrita y ya con Federico muerto, fue estrenada en Buenos Aires en 1945. En San Juan podemos recordar la última puesta en escena de "La casa de Bernarda Alba" por el elenco independiente "Expresión contemporánea", bajo la dirección de Mónica Munafó, con funciones a sala llena en el Teatro Sarmiento, la última de ellas, en el pasado mes de mayo. O "Bodas de sangre", que ha sido interpretada muchas veces en versiones teatrales y también como espectáculos de danza-teatro y flamenco en el Teatro Sarmiento y en el nuevo Bicentenario.

Figura irrepetible en el mundo de las letras, García Lorca vivió convencido de que la educación y la cultura son imprescindibles para todos. Así, llegó a decir durante la inauguración de una biblioteca en Granada: "Yo no tengo nunca un libro porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y… ¿dónde están esos libros?".

Los documentos encontrados en Granada explican que García Lorca fue perseguido por sus creencias, como queda dicho, pero además, la policía lo llegó a calificar de "un socialista y masón", como si así se incrementara su "delito". Los documentos encontrados en Granada explican que García Lorca fue perseguido por sus creencias, como queda dicho, pero además, la policía lo llegó a calificar de "un socialista y masón", como si así se incrementara su "delito".

Los documentos encontrados en Granada explican que García Lorca fue perseguido por sus creencias, como queda dicho, pero además, la policía lo llegó a calificar de "un socialista y masón", como si así se incrementara su "delito". La búsqueda de sus restos, una de las víctimas más famosas de la Guerra Civil Española, disparó titulares en todo el mundo. Hay que recordar también que en 2007 el entonces gobierno socialista español de José Rodríguez Zapatero, promulgó una ley "De memoria histórica" que apareció como el primer paso para reconocer lo sucedido en el país entre 1936 y 1939, y durante la dictadura hasta 1975. Este instrumento legal facilitó la localización y exhumación de unas 114.000 personas que desaparecieron durante los lapsos citados. Pero no hubo noticias de los restos del brillante poeta.

Y seguía diciendo Federico García Lorca en aquella biblioteca recién inaugurada: "¡Libros! ¡Libros! Una palabra mágica que equivale a decir: 'amor, amor', y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras; cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; pedía socorro en carta a su lejana familia, y sólo decía: '¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!'; tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón; porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, no así la agonía del alma insatisfecha, que dura toda la vida".

Pero no fue ese el final del discurso de Federico aquel día de la inauguración de la biblioteca granadina, poco tiempo antes de ser asesinado. Faltaba esto: "Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser: 'Cultura'. Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz". Ese era García Lorca. Amigo de otros grandes como el pintor Salvador Dalí, el escritor Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956, y que cuando escribió lo que podríamos considerar su propio lema para la eternidad, lo pintó así en su lírico cielo granadino: "En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida"