El Libertador, el Padre de la Patria y el Santo de la Espada

Algunos de estos apelativos nacieron durante su propia vida, cuando los triunfos de sus guerras por la emancipación sorprendieron al mundo. Otros brotaron extemporáneamente, como un homenaje o resarcimiento póstumo a su figura, estampa esta que muchos suspicaces quisieron mancillar.

De esta manera San Martín es "El Libertador", el "Gran Capitán", "El Padre de la Patria, o el glorioso "Santo de la Espada". Los dos primeros apelativos hacen referencia a su patriada continental, a la guerra contra la dominación española; es el reconocimiento en pro de las luchas libertarias que lograron la independencia de su tierra y de pueblos hermanos. También es la afirmación y la declaración cabal de su genio castrense, a ese espíritu militar plasmado en su plan continental y en las geniales estratégicas militares que concibió, aprendidas –paradójicamente- en las academias militares españolas, aquellas mismas que prepararon a sus huestes en las luchas contra Napoleón.

Algunos de los apelativos nacieron durante su propia vida, cuando los triunfos de sus guerras por la emancipación sorprendieron al mundo. Otros brotaron extemporáneamente, como un homenaje o resarcimiento póstumo a su figura. Algunos de los apelativos nacieron durante su propia vida, cuando los triunfos de sus guerras por la emancipación sorprendieron al mundo. Otros brotaron extemporáneamente, como un homenaje o resarcimiento póstumo a su figura.

En este último sentido no nos olvidemos que San Martín fue el único militar de las guerras por la independencia que tuvo aprendizaje profesional. Las restantes denominaciones contienen otro tipo de sentido, apuntan a su incuestionable humanismo o a razones espirituales; exteriorizadas fundamentalmente en su conducta como hombre. Así el apelativo "El Padre de la Patria", como lo expresa el estudioso Martín Kohan, hace referencia a la firme convicción de nuestro héroe de no participar jamás en las luchas fraticidas que ensombrecían a su patria. Esta aversión a involucrase en las disputas entre unitarios y federales es una constante en su existencia. En este sentido, una de sus expresiones más recordadas es aquella que pronunció en 1829, luego del fusilamiento de Manuel Dorrego, cuando le ofrecieron una importante función pública. San Martín respondió de manera contundente: "¿Mi sable? No. Jamás se desenvainará en una guerra civil".

Con este histórico proceder San Martín consigue que toda división, discrepancia o diferencia entre sus propios compatriotas se diluya, convirtiéndose su conducta en una actitud cumbre, similar a las de sus renunciamientos, que nos hermanó y aún nos continúa hermanando. El último de los nombres brotó de la literatura, de la pluma de Ricardo Rojas, en cuya obra homónima publicada en 1933, traslada a nuestro héroe al ámbito de lo sacro. Con una pluma admirable presenta la vida de San Martín en forma novelada y estructurada en diferentes etapas, logrando combinar sus facetas humanas y épicas, germinando de estos aspectos lo sagrado: empuñar las armas para él es sólo un medio para libertar los pueblos, no para conquistarlos o perpetuarse en el poder.