El número de inscriptos en Medicina demuestra el gran interés por la nueva carrera de la UNSJ

La confirmación de que 2.621 personas se inscribieron para disputar las 50 vacantes de la primera cohorte de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan constituye, antes que nada, una señal contundente del interés que despierta la nueva carrera. Son más de 52 aspirantes por cada lugar disponible, una relación que permite dimensionar la expectativa generada por una propuesta académica largamente esperada en la provincia.

La cifra definitiva quedó por debajo de la estimación inicial de unos 5.000 interesados, calculada a partir de la demanda que tienen otras carreras relacionadas con el área de la salud. Pero sería un error interpretar esa diferencia como una falta de interés. Por el contrario, superar los 2.600 inscriptos antes de que la carrera siquiera haya comenzado a dictarse demuestra que existe una demanda significativa y que Medicina viene a cubrir una necesidad concreta dentro de la oferta universitaria local.

El dato también confirma lo observado desde el comienzo de la convocatoria. Apenas tres días después de habilitarse el registro general, ya se habían anotado más de 1.000 personas. La inscripción, inicialmente prevista hasta el 25 de septiembre, debió extenderse hasta el martes 29 ante el interés de los postulantes. Ahora comienza una etapa mucho más exigente: transformar esa expectativa en una selección académica rigurosa.

Porque estar inscripto no significa tener asegurado un lugar. Durante octubre y noviembre los aspirantes deberán afrontar una instancia virtual y asincrónica, con contenidos disponibles a través de la plataforma universitaria y tres evaluaciones. Quienes superen esa etapa llegarán en febrero a la instancia presencial, donde deberán demostrar conocimientos y capacidades en razonamiento matemático, Biología y Salud y Salud y Sociedad.

De ese proceso surgirán los 50 estudiantes que integrarán la primera cohorte regular. El esquema contempla además cupos específicos establecidos por la Universidad, siempre sujetos al cumplimiento de los requisitos correspondientes. La selección deberá ser transparente y exigente, porque la enorme cantidad de interesados también representa una responsabilidad para la institución.