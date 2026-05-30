Interesante programa de capacitación deportiva con formación humana, emocional y profesional

El deporte es mucho más que una competencia o un resultado. En cada entrenamiento, en cada partido y en cada desafío deportivo se forman personas, se fortalecen vínculos y se construyen hábitos que luego impactan directamente en la vida social de una comunidad. Por eso resulta importante destacar iniciativas como el programa provincial "Construyendo Valores", impulsado por la Subsecretaría de Deportes Federados de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la provincia, que en las últimas semanas volvió a demostrar que el desarrollo deportivo también debe ir acompañado de formación humana, emocional y profesional.

Las distintas actividades realizadas en clubes sanjuaninos reflejan una mirada moderna e integral del deporte. Ya no alcanza únicamente con trabajar la preparación física o la técnica. El rendimiento de un deportista también depende de factores emocionales, psicológicos, nutricionales y grupales. En ese sentido, las capacitaciones impulsadas por el programa marcan un camino necesario para el crecimiento de las instituciones deportivas de la provincia.

Las charlas sobre Prevención de Lesiones desarrolladas en el Club Árbol Verde, destinadas a jugadores, entrenadores y preparadores físicos, ponen en valor la importancia del cuidado físico y de la planificación responsable. Del mismo modo, las capacitaciones sobre nutrición deportiva brindadas en el Club Deportivo y Cultural Barrio Rivadavia ayudan a generar conciencia sobre hábitos saludables y alimentación adecuada, aspectos fundamentales para cualquier disciplina.

Pero quizás uno de los puntos más relevantes del programa sea el abordaje de la salud mental y emocional de los deportistas. Las charlas sobre fortaleza mental en hockey sobre césped, realizadas en El Palomar, o las capacitaciones sobre control de ansiedad y manejo de presión destinadas a Fantasías Patín Club, demuestran que hoy el deporte también debe enseñar a gestionar emociones, afrontar frustraciones y superar situaciones de presión competitiva. Estos aspectos suelen ser decisivos tanto dentro como fuera de una cancha.

También merece destacarse la incorporación de referentes con experiencia en liderazgo, como ocurrió con la charla brindada por Ricardo Dillon en el Club Atlético Unión de Villa Krause. La formación de líderes positivos dentro de los equipos resulta esencial para consolidar grupos sólidos, responsables y comprometidos.