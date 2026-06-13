La fundación de San Juan: una historia de raíces profundas y futuro prometedor

Cada 13 de junio, los sanjuaninos conmemoran la fundación de San Juan de la Frontera, realizada en 1562 por el capitán español Juan Jufré. Sin embargo, reflexionar sobre esta fecha exige ir mucho más allá de la simple evocación de un acto administrativo o militar. Significa comprender un proceso histórico complejo, marcado por el encuentro y choque de culturas, la lucha permanente contra las adversidades naturales y la construcción de una identidad colectiva que ha sabido transformarse a lo largo de los siglos.

Durante mucho tiempo, la historia oficial presentó la fundación como el nacimiento de una ciudad en un territorio vacío. Hoy sabemos que esa visión resulta incompleta. Antes de la llegada de los españoles, el valle de Tulum o Tucuma estaba habitado por comunidades huarpes que habían desarrollado formas de organización social, sistemas de cultivo y una profunda relación con el entorno. La fundación no fue, por lo tanto, un comienzo absoluto, sino el inicio de una nueva etapa caracterizada por el mestizaje cultural y los profundos cambios sociales que dieron forma a la identidad sanjuanina.

Esa identidad se construyó sobre bases diversas. Las tradiciones indígenas se fusionaron con las costumbres, la religión y las instituciones traídas por los conquistadores. Incluso el nombre otorgado por Juan Jufré, San Juan de la Frontera, en homenaje a San Juan Bautista, patrono de su pueblo natal en España, dejó una huella profunda en la cultura y la espiritualidad de la región.

La geografía también moldeó el carácter de los sanjuaninos. La ciudad original, ubicada en lo que hoy se conoce como 'Pueblo Viejo', en Concepción, debió ser trasladada tras la devastadora crecida del río San Juan en 1593. A ello se sumaron los terremotos de 1894 y, especialmente, el de 1944, que marcaron para siempre la memoria colectiva. De esas tragedias surgió una comunidad acostumbrada a reconstruirse, a comenzar de nuevo y a convertir la adversidad en oportunidad. La resiliencia no es una consigna reciente: forma parte de la esencia misma de San Juan.

También resulta significativo recordar que la expedición de Jufré estuvo impulsada, en buena medida, por la búsqueda de riquezas minerales, alimentada por la leyenda del mítico 'vellocino de oro". Con el tiempo, aquel propósito derivó en la consolidación de una economía agrícola y en la organización de un asentamiento estable. Sin embargo, la vocación por aprovechar responsablemente los recursos naturales ha permanecido vigente y hoy encuentra una nueva expresión en el desarrollo minero y energético.