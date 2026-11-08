León XIV: una oportunidad de reencuentro

La llegada del papa León XIV a la Argentina constituye un acontecimiento de profunda significación pastoral, social e institucional. Treinta y nueve años después de la última visita de un Pontífice, cuando Juan Pablo II estuvo en el país en 1987, los argentinos vuelven a recibir al sucesor de Pedro en un momento particularmente complejo, atravesado por divisiones políticas, sociales y culturales que parecen haberse convertido en una característica persistente de nuestra vida pública.

El lema institucional de la visita, "In Illo uno unum", expresa precisamente esa voluntad de reencuentro: en Aquel uno, uno solo. No es una consigna menor en una sociedad acostumbrada a mirarse desde posiciones enfrentadas. Frente a una grieta que durante años ha condicionado debates, vínculos y decisiones, la presencia del Papa ofrece una palabra diferente: la de la unidad, la concordia y la posibilidad de reconocernos nuevamente como parte de una misma comunidad.

La Conferencia Episcopal Argentina eligió para acompañar la visita otro lema igualmente significativo: "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien". La palabra central es "todos". Nadie debería quedar excluido del encuentro, de la esperanza ni de la construcción de un futuro común. Es una invitación que trasciende las fronteras religiosas y adquiere una dimensión profundamente social.

León XIV llega, además, con una agenda de alto contenido institucional. El recibimiento oficial, el encuentro con el presidente Javier Milei, las reuniones con dirigentes políticos y sociales y las visitas a instituciones asistenciales y carcelarias muestran que, aunque se trata de un viaje apostólico y pastoral, su presencia inevitablemente tendrá repercusiones políticas y geopolíticas. No porque el Papa venga a intervenir en la disputa partidaria, sino porque su palabra será escuchada en un país que enfrenta enormes desafíos.

La visita también representa un gesto de afecto y reconocimiento hacia Francisco, el primer Papa argentino, que durante sus doce años de pontificado no pudo regresar a su tierra natal. En ese sentido, León XIV parece asumir también una deuda histórica y espiritual con los argentinos.

Pero el mensaje no se agota en la unidad política. La preocupación del Pontífice por la inteligencia artificial, la desinformación y el avance tecnológico coloca en el centro la defensa de la dignidad humana. "Desarmar la IA", como plantea en su encíclica "Magnifica Humanitas", no significa rechazarla, sino impedir que termine dominando aquello que debe permanecer bajo control del ser humano.

En definitiva, la visita ofrece una oportunidad que Argentina no debería desaprovechar. El Papa llega para hablar de fe, pero también de dignidad, solidaridad, esperanza y convivencia. Su mensaje interpela a todos, creyentes y no creyentes. Porque una sociedad no se reconstruye profundizando sus enfrentamientos, sino recuperando la capacidad de escucharse.

En un país tantas veces dividido, la presencia de León XIV puede ser mucho más que una visita histórica. Puede convertirse en una invitación concreta a dejar atrás los desencuentros y comprender que ninguna diferencia política justifica renunciar al destino común. El desafío será escuchar ese mensaje y, esta vez, convertirlo en hechos.