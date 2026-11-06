Los insultos de Milei a Sánchez ya restringen las relaciones con España

Por Luis Eduardo Meglioli -Periodista

La XXX Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar esta semana en Madrid, atrajo sobre todo porque se lograron objetivos esenciales para el crecimiento de la región como "crear una agenda común de políticas públicas para los cuidados y la movilidad académica", o dicho en otras palabras, una hoja de ruta política compartida para que los gobiernos de la zona legislen y cooperen activamente bajo los mismos criterios de derechos humanos, equidad social y desarrollo educativo, según lo expresado por el ministerio de Relaciones Exteriores de España y sus pares de los países deliberantes. Pero, como era de esperar, la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, creó especulaciones de todo tipo. Sobre todo si se concretaría el saludo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dado que era el dueño de casa y recibía a todas las delegaciones de veintidós países, la mayoría encabezada por sus presidentes. Pero, para empezar, Milei no asistió a la ceremonia inaugural del miércoles 4 donde daban la bienvenida el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez, y sobre esta circunstancia, fuentes no reveladas indicaron que su ausencia estuvo marcada por el conflicto político y personal con el presidente del Gobierno español. Todo porque son de público conocimiento en todos los países de América Latina y gran parte de La Unión Europea los insultos del mandatario argentino al presidente del Gobierno español. Hace apenas quince días en Madrid, capital de España, Milei llegó a calificar a Sánchez de "ladrón", "delincuente", "impresentable dictador" y "corrupto". Estas palabras las pronunció en voz muy alta y formando parte de expresiones como "No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no quiero coserme los bolsillos para no salir expoliado". O, "hay que sacar a los socialistas a patadas". Y en otro descalabro verbal del mandatario argentino contra el español, señaló que "Pedrito es bien corrupto" y llegó a deslizar su sospecha de que el conflicto de España con Argentina se generó por la relación entre el gobierno español y la oposición peronista de su país. Pero la criticada oralidad de Milei impactó también contra un presidente latinoamericano como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, días antes de las elecciones del pasado domingo 25 de octubre en las que éste triunfó sobre Flávio Bolsonaro. El jefe de Estado argentino, en otro triste momento de agresiones verbales, señaló en acentuada voz alta que "Lula es un ladrón, un presidiario, una basura socialista", y hasta "un zurdo ladrón".

Por otra parte, esta fue la octava visita de Milei a España y la primera que tuvo un carácter oficial. Y por segunda vez, la cancillería argentina gestionó formalmente ante la Casa Real española, una audiencia con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, pero se le rechazó el pedido en ambas oportunidades. Primero, de hecho, la máxima autoridad del país no va a recibir a nadie que insulte a la segunda autoridad nacional, el jefe del Gobierno español. Por otro lado, no debe olvidarse que esta no es una monarquía absoluta ni totalitaria, sino parlamentaria, donde el monarca es la máxima autoridad, el presidente del Gobierno es el jefe del Poder Ejecutivo y concentra la máxima autoridad política del país, con la potestad exclusiva de establecer el programa de Gobierno, determinar las directrices de la política interior y exterior, "y velar por su cumplimiento". Y ahí la diferencia con el papel simbólico y neutral del Rey. Por todo esto, se le hizo saber al presidente Milei desde la Secretaría General de la Jefatura del Estado y su Unidad de Protocolo que "el cauce por el que se deben solicitar las reuniones de un jefe del Estado de otro país con el de España es a través del ministerio de Asuntos Exteriores", dependiente del presidente del Gobierno. Además, es política del Palacio de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado, que el rey recibe a un presidente si este es recibido también bilateralmente por el jefe del Ejecutivo, aunque, puede haber excepciones. Pero siempre ha de estar presente en el encuentro con el rey un miembro del Gobierno, un ministro o un secretario de Estado. En el segundo día de la Cumbre, como era de suponer y por el tenor de la reunión, nuevamente se vieron las caras las dos máximas autoridades españolas y las delegaciones visitantes. Así, el jueves al saludar los jefes de Estado y cancilleres iberoamericanos a las autoridades españolas, apareció Milei y saludó con simpatía al rey Felipe V. Al encontrarse a continuación el presidente Sánchez, Milei, en un gesto visiblemente despectivo, estiró apenas su mano, y sin mirarle continuó saludando al resto de los representantes españoles. Pero la expectativa se centraba en ver si Milei y Sánchez se saludaban, ya que, forzosamente, habrían de coincidir luego en las reuniones de la Cumbre. Lo que más preocupó es la tibia relación entre ambos países que perjudica seriamente a Argentina. Por su parte, Felipe VI ya se reunió con otros presidentes asistentes a la Cumbre, como los de Chile, José Antonio Kast; Honduras, Nasry Asfura; Guatemala, Bernardo Arévalo; y Costa Rica, Laura Fernández.