Los humoristas españoles y la relación matrimonial de los reyes Juan Carlos y Sofía

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista

Ya a finales del siglo XIX comenzaron a verse tiras cómicas en diarios y revistas donde los protagonistas eran reyes, príncipes, reinas y princesas. Luego se agregaban artistas, políticos y otros personajes famosos. Hasta que en el siglo pasado proliferaron las revistas sobre la política y la farándula con espacios de humor, para luego zambullirnos en la televisión. En Europa comenzaron a abordarse con más amplitud desde lo humorístico momentos públicos de las parejas reales más populares de las diez monarquías parlamentarias reinantes, aunque hasta finales del siglo XX la gente no podía saber cómo reaccionaban desde sus palacios los personajes auténticos cuando se veían caricaturizados públicamente.

Sin embargo, donde más tarde se expuso el rostro más privado de la monarquía fue en España después de la muerte del dictador Francisco Franco, mientras que, en el Reino Unido, por ejemplo, ya se parodiaba a la reina Isabel II, la princesa Diana de Gales, su esposo, el actual rey Carlos III y otros miembros de la familia. Pero en lo que va de este cuarto de siglo del XXI, miembros de las diez familias reales europeas, son abordados con el mejor guion y el libreto más atractivo. Para luego conocer la sorpresa del rey español Felipe VI (56 años) o el heredero al trono inglés, el príncipe Guillermo (44 años), que ríen sin problemas en público si son sorprendidos parodiados o como producto de una real bufonada sobre un escenario teatral. Es que el humor sobre las monarquías modernas ha logrado combinar la sátira de su supuesto "escaso trabajo" con lo extravagante de su "herencia genética", lo que consigue mostrar una cómica disparidad "entre el boato medieval y la vida humana, cotidiana y corriente", según han coincidido famosos humoristas españoles como Joaquín Reyes, El Gran Wyoming, Miguel Maldonado, Manu Sánchez o "Autores de Su Majestad". Todos ellos han logrado presentar sketches sarcásticos sobre la Familia Real española y otras dinastías reales, logrando monólogos desternillantes.

En el caso de España han sido varias las ocasiones en que el humor se ha atrevido con la familia real Borbón y Grecia, aunque no han faltado problemas como enfrentar polémicas, secuestros de publicaciones y batallas legales. Humoristas, caricaturistas, programas satíricos, parodias teatrales y televisivas, hasta tiras cómicas y monólogos se han referido a los protocolos, escándalos financieros y a la vida cotidiana de los monarcas con bastante acento crítico desde la gracia, el chiste o la socarronería. No obstante, hay quienes ven desde otro ángulo a este tipo de humor y consideran que la sátira hacia la Corona española generalmente humaniza a sus miembros, aunque también es una forma de enfrentar "el desafío de los límites de la libertad de expresión".

Humoristas, caricaturistas, programas satíricos, parodias teatrales y televisivas, hasta tiras cómicas y monólogos se han referido a los protocolos, escándalos financieros y a la vida cotidiana de los monarcas con bastante acento crítico desde la gracia, el chiste o la socarronería. Humoristas, caricaturistas, programas satíricos, parodias teatrales y televisivas, hasta tiras cómicas y monólogos se han referido a los protocolos, escándalos financieros y a la vida cotidiana de los monarcas con bastante acento crítico desde la gracia, el chiste o la socarronería.