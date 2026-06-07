Los políticos y el síndrome de la persecución periodística

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista

El reciente episodio por el que se prohibió el ingreso a la prensa a la Casa de Gobierno por decisión del Gobierno nacional, luego de que un programa de televisión emitiera imágenes filmadas con cámaras ocultas en pasillos y zonas internas de la Casa de Gobierno, provocó espanto en los medios de comunicación argentinos y en el público mismo. Se habló de "espionaje ilegal" y violación de protocolos de seguridad interna. Pero esta situación vivida no fue más que un momento extremo en la permanente relación existente entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y los periodistas. Naturalmente que no es exclusividad de Milei en la historia de la democracia argentina. Ya vivimos momentos extremos en esta relación bajo los gobiernos de Carlos Menem, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Y cada experiencia de la prensa en las sucesivas gestiones presidenciales pasará tristemente a la historia y figurará en cuanto libro sobre el gobierno y la libertad de prensa se publique en Argentina y en el resto del mundo, de ahora en más.

El síndrome de la persecución periodística, ese mal de las dictaduras, no se va fácilmente cuando echamos a las dictaduras. El síndrome de la persecución periodística, ese mal de las dictaduras, no se va fácilmente cuando echamos a las dictaduras.

Por cierto, no es exclusividad de Argentina que, por un problema complejo de solucionar, el político elija desviar la atención atacando al periodista o a la prensa en general. Enseguida se esgrime desde el sillón presidencial que los periodistas son "enemigos" o que actúan por mala fe para destruir su imagen. Y más aún, las autoridades suelen convertir un hecho real y comprobable, o una "mala noticia" en una supuesta "campaña sucia" en su contra. Desde siempre, el objetivo del poder ha sido vigilar al mensajero, y las gestiones democráticas de los distintos colores políticos que nos han gobernado, no maduraron lo suficiente sobre la distancia que deben conservar respecto del llamado "cuarto poder". Pero claro, todo hay que decirlo, hay medios o programas en medios determinados que responden a tal o cual color político, y que pierden de hecho la autoridad de esgrimir los derechos del ejercicio de la prensa. Por eso, cuando oímos hablar de periodismo militante hay que saber que si bien es lícito, por definición es propaganda con estructura periodística. Al margen de esto, lo que ha hecho más grave en los últimos años la relación gobierno-prensa ha sido el lenguaje del presidente Javier Milei, que, en el caso de la citada prohibición de la prensa en la Rosada, ha llegado a extremos inaceptables, al calificar a los periodistas de TN que grabaron sin permiso de "basuras repugnantes" y de "dos delincuentes", por la periodista y el camarógrafo de TN. Todo aquel periodista que ha pasado por la carrera de Ciencias de la Comunicación, recordará que en el primer año en una de las asignaturas se escuchó una frase atribuida a al menos dos pensadores del siglo XIX: "Hacer periodismo es decir lo que el poder quiere ocultar". Unos sostienen que fue pronunciada por el escritor, periodista y ensayista británico George Orwell, en 1918, y luego comenzó a mencionarse otra cita similar, pero atribuida al periodista del Chicago Herald, L.E. Edwardson que decía: "Cualquier cosa que un patrón quiera ver publicada es publicidad; cualquier cosa que no quiera ver en el periódico es noticia". Y no debería olvidarse nunca que, por ahí, por el sentido de estas expresiones, es por donde pasa "la esencia misma del periodismo". Hemos leído otras tantas veces que la comunicación como empresa de ideas, no es irse al otro extremo contra el poder, sino publicar aquello que, afectando a los ciudadanos, el gobierno no resuelve o analiza resolver. De mantenerse silencio sobre una cuestión que perjudica a determinada cantidad de ciudadanos, estaríamos avalando aquello de que "el poder quiere propaganda, no quiere periodismo".