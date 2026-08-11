Más energía para sostener el desarrollo: una inversión estratégica para San Juan

La llegada a San Juan de un nuevo transformador de potencia, destinado a ampliar de manera sustancial la capacidad eléctrica provincial, constituye mucho más que la incorporación de un equipamiento técnico de grandes dimensiones. Es, fundamentalmente, una decisión estratégica frente a las necesidades presentes y futuras de una provincia que pretende crecer en su producción, diversificar su economía y aprovechar plenamente sus oportunidades de desarrollo.

El equipo, de 185 toneladas y una potencia nominal de 450 MVA, demandó una inversión cercana a los 33 millones de dólares, financiada por la provincia. Su instalación en la Estación Transformadora Nueva San Juan, en La Bebida, permitirá duplicar el abastecimiento de energía proveniente del Sistema Argentino de Extra Alta Tensión y fortalecer considerablemente la infraestructura eléctrica sanjuanina.

El transformador recibirá la energía transportada por la línea de 500 KV San Juan-Mendoza y la reducirá a 132 KV y 34,5 KV para su posterior distribución. Detrás de estas cifras y especificaciones técnicas existe una cuestión esencial: disponer de energía suficiente, estable y confiable es una condición indispensable para cualquier proyecto de crecimiento.

La demanda eléctrica no deja de aumentar. Los hogares requieren mayor potencia, el comercio incorpora nuevas tecnologías, el sector agropecuario necesita modernizar sus sistemas de producción y riego, mientras la industria, el turismo y particularmente la minería proyectan inversiones de considerable magnitud. Pretender acompañar ese proceso sin ampliar previamente la capacidad energética sería una contradicción difícil de explicar.

En ese sentido, la obra adquiere una dimensión que trasciende la coyuntura. No se trata solamente de resolver eventuales limitaciones del sistema actual, sino de anticiparse a una demanda que crecerá a medida que se incorporen nuevas actividades productivas y se concreten inversiones largamente esperadas.

También debe valorarse que la fabricación del equipo estuvo a cargo de Tadeo Czerweny, en Santa Fe, y que su traslado hasta San Juan representa el primer paso de un complejo proceso de instalación, montaje y energización. Por las características de una infraestructura de esta magnitud, la puesta en funcionamiento requiere rigurosidad técnica y varias etapas de trabajo antes de su incorporación definitiva al sistema.

La energía, en definitiva, no es un complemento del desarrollo: es uno de sus pilares. Una provincia puede disponer de recursos naturales, proyectos productivos, capacidad empresarial y trabajadores preparados, pero si carece de infraestructura energética suficiente, buena parte de esas posibilidades queda condicionada.

San Juan acaba de dar, con esta inversión, un paso importante para evitar ese riesgo. Duplicar su capacidad de abastecimiento desde el sistema de extra alta tensión significa mirar hacia adelante y preparar las bases para una etapa de mayor crecimiento.

El verdadero desafío será ahora completar la obra con la misma visión estratégica con que fue concebida. Porque garantizar energía para las próximas décadas es, también, garantizar oportunidades para las próximas generaciones.