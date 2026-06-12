Producción de remedios de la empresa Cannabis Medicinal, una apuesta para mejorar la salud pública

La decisión de CANME (Cannabis Medicinal San Juan S.E.) de ampliar su perfil productivo y avanzar en la fabricación de medicamentos destinados a hospitales y centros de salud públicos constituye una de las iniciativas más interesantes y trascendentes que ha surgido en los últimos años dentro del ámbito sanitario provincial. Más allá de su origen vinculado al desarrollo del cannabis medicinal, la empresa estatal parece encaminarse ahora hacia un objetivo aún más ambicioso: convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer el sistema público de salud y contribuir a una administración más eficiente de los recursos del Estado.

La producción local de hasta 16 medicamentos de uso frecuente representa una oportunidad concreta para reducir la dependencia de proveedores externos y disminuir costos en un contexto donde los presupuestos sanitarios enfrentan crecientes presiones. Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, tratamientos digestivos y medicamentos para la anemia forman parte de un listado de insumos esenciales que tienen una alta demanda en hospitales y centros de atención primaria.

La importancia de esta decisión no radica únicamente en el aspecto económico. También implica fortalecer la soberanía sanitaria de la provincia, garantizando una mayor capacidad de respuesta ante eventuales dificultades de abastecimiento o incrementos en los precios del mercado farmacéutico. La pandemia dejó una enseñanza clara sobre la necesidad de desarrollar capacidades propias para asegurar el acceso oportuno a medicamentos e insumos estratégicos.

Por supuesto, el camino no estará exento de desafíos. La industria farmacéutica exige elevados estándares de calidad, rigurosos controles y fuertes inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación profesional. La propia empresa ha reconocido que deberá adaptar sus instalaciones y procesos para cumplir con los requisitos necesarios y, en una etapa posterior, obtener las habilitaciones correspondientes de la ANMAT. Se trata de un proceso complejo, pero indispensable para consolidar un proyecto de largo plazo.

Otro aspecto relevante es la búsqueda de sustentabilidad económica. La posibilidad de generar ingresos propios mediante la elaboración de medicamentos puede otorgarle a CANME una mayor autonomía financiera y reducir la dependencia exclusiva de aportes estatales. Este equilibrio resulta fundamental para asegurar la continuidad y el crecimiento de la empresa.