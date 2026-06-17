Riesgo país en baja, una señal alentadora que debe consolidarse

La caída del riesgo país a 444 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018, constituye una de las noticias económicas más relevantes de los últimos días para la Argentina. Más allá de los tecnicismos financieros, este indicador refleja la percepción que tienen los mercados internacionales sobre la capacidad y la voluntad de un país para cumplir con sus compromisos. Cuando el riesgo baja, aumenta la confianza; cuando aumenta la confianza, se abren oportunidades para acceder a financiamiento en mejores condiciones.

El descenso registrado la semana pasada no fue casual. Estuvo impulsado por una combinación de factores que incluyen la mejora en la calificación crediticia otorgada por las agencias internacionales y la fuerte valorización de los bonos soberanos argentinos. La decisión de S&P Global Ratings de elevar la nota de la deuda nacional de CCC+ a B-, sumada a una medida similar adoptada recientemente por Fitch Ratings, fue interpretada como un reconocimiento a la estabilidad macroeconómica que el Gobierno busca consolidar desde diciembre de 2023.

Los mercados suelen ser exigentes y muchas veces reaccionan con rapidez ante señales positivas o negativas. En este caso, la respuesta fue contundente. Los bonos argentinos experimentaron una importante recuperación en Wall Street y el índice elaborado por JP Morgan registró una caída cercana al 12% en apenas una jornada. No se trata solamente de números. Detrás de ellos existe una lectura concreta: la Argentina vuelve a ser observada con mayor interés por inversores institucionales que durante años permanecieron alejados debido a la incertidumbre económica y política.

La reducción del riesgo país tiene implicancias que van mucho más allá del sector financiero. Un menor costo de financiamiento puede facilitar futuras inversiones productivas, favorecer el acceso al crédito para empresas y generar condiciones más propicias para el crecimiento económico. Asimismo, fortalece la posición del país frente a organismos internacionales y contribuye a mejorar su imagen en los mercados globales.

Sin embargo, conviene evitar triunfalismos prematuros. Aunque la mejora es significativa, el nivel actual todavía se encuentra lejos de los registros de países con estabilidad financiera consolidada. La confianza recuperada es un activo valioso, pero también frágil. Mantenerla exigirá perseverancia en el orden fiscal, previsibilidad en las políticas públicas y continuidad en las reformas destinadas a fortalecer la economía.