Ruta 20: una nueva oportunidad para convertir una vieja demanda en realidad

La transformación de la Ruta Nacional 20 vuelve a ocupar el centro de la escena sanjuanina. La confirmación de una nueva fecha para la audiencia pública representa mucho más que un trámite administrativo: es la posibilidad de retomar un proceso que durante años ha generado expectativas entre los vecinos, organizaciones y sectores vinculados con una obra largamente reclamada y cada vez más necesaria.

La audiencia se realizará el lunes 14 de septiembre, a las 10, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Dr. Luis Agote, ubicada en el kilómetro 16 de la Ruta Nacional 20, en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. Allí se presentará el estudio de impacto ambiental y social y los participantes podrán formular observaciones, sugerencias y propuestas antes de que avance la aprobación ambiental del proyecto.

La instancia resulta especialmente importante porque permitirá conocer en profundidad los alcances de una obra valuada en aproximadamente 178 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un plazo previsto de cinco años para su ejecución y desembolso de recursos.

El proyecto contempla la intervención de 24,5 kilómetros, desde la Avenida de Circunvalación hasta el acceso noroeste de Caucete. La iniciativa propone duplicar la calzada, separar los sentidos de circulación, construir calles colectoras pavimentadas y reorganizar sectores conflictivos.

No se trata simplemente de mejorar una ruta. Se pretende transformar un corredor estratégico para San Juan, utilizado diariamente por miles de personas para ingresar o salir de la provincia y fundamental para los habitantes de los departamentos del Este. La actual configuración, con un carril por sentido y un volumen de tránsito que ha crecido sostenidamente, evidencia las limitaciones de una infraestructura que ha quedado claramente obsoleta.

Pero el entusiasmo debe convivir con la responsabilidad. El proyecto ha sido considerado de riesgo ambiental y social global alto, entre otras razones por las características sísmicas de San Juan y la posibilidad de licuefacción de los suelos ante un terremoto. Precisamente por eso, la audiencia pública debe ser tomada en serio: no como una formalidad destinada a cumplir un requisito, sino como una oportunidad para escuchar, corregir y mejorar.

Los sanjuaninos han escuchado durante años anuncios sobre la transformación de la Ruta 20. Han conocido proyectos, promesas y presentaciones que no siempre se tradujeron en avances concretos. Esta vez, la expectativa es mayor porque existen estudios, financiamiento previsto y un proceso institucional que vuelve a ponerse en marcha.

La provincia tiene ahora una nueva oportunidad. La audiencia del 14 de septiembre debe marcar el comienzo de una etapa diferente: la que permita dejar atrás la postergación y convertir, finalmente, una necesidad evidente en una obra concreta.