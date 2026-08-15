Salud y escuela, una alianza necesaria para mejores campañas preventivas

La experiencia piloto que permitirá a más de 500 alumnos de la Escuela Ciudad del Sol, en el departamento Rivadavia, acceder a controles de salud y actividades preventivas constituye una iniciativa que merece ser valorada más allá de sus resultados inmediatos. Se trata, fundamentalmente, de entender que la salud de los adolescentes no puede quedar limitada a la consulta médica cuando aparece una enfermedad, sino que debe incorporar la prevención como una herramienta permanente.

El acuerdo entre la escuela, el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) de la zona y la Biblioteca Popular del Barrio Parque Rivadavia Norte propone precisamente ampliar esa mirada. La iniciativa, enmarcada en el proyecto de Educación y Salud Integral, contempla controles médicos periódicos y talleres vinculados con salud mental, nutrición y consumos problemáticos, tres cuestiones especialmente sensibles durante una etapa de la vida marcada por profundos cambios físicos, emocionales y sociales.

La importancia de detectar tempranamente determinadas situaciones resulta evidente. Un control periódico puede advertir un problema de salud antes de que se transforme en una dificultad mayor. Del mismo modo, un espacio de escucha puede permitir identificar señales de angustia, aislamiento, trastornos alimentarios o situaciones vinculadas con consumos problemáticos que muchas veces permanecen ocultas detrás del rendimiento escolar o de los cambios propios de la adolescencia.

Pero acaso el aspecto más valioso de esta experiencia sea su carácter comunitario. La prevención sanitaria no debe desarrollarse exclusivamente dentro de hospitales y centros de salud, del mismo modo que la educación no termina cuando concluye la jornada escolar. Ambas dimensiones necesitan encontrarse con las familias y con las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de cada barrio.

En ese sentido, la participación de una biblioteca popular adquiere una relevancia particular. Estos espacios tienen una cercanía con la comunidad que muchas veces permite establecer vínculos de confianza difíciles de construir desde estructuras institucionales más alejadas. Pueden convertirse, por ello, en verdaderos puentes entre los jóvenes, sus familias, la escuela y el sistema sanitario.

La primera etapa permitirá evaluar el funcionamiento de esta articulación y determinar sus posibilidades de continuidad. Allí estará uno de los desafíos fundamentales: que la experiencia no quede reducida a una acción aislada, sino que pueda convertirse en una política sostenida y, eventualmente, replicarse en otros departamentos de San Juan.

La iniciativa también plantea una enseñanza para las políticas públicas. Cuando educación, salud y comunidad trabajan por separado, las respuestas suelen llegar fragmentadas. Cuando se coordinan, las posibilidades de prevención aumentan considerablemente.

Cuidar a los adolescentes significa atender su presente, pero también proteger su futuro. Por eso, que una escuela abra sus puertas a la salud, que un CAPS acerque sus profesionales y que una biblioteca participe activamente no es un detalle menor. Es construir una red. Y una sociedad que aprende a detectar, acompañar y prevenir a tiempo estará siempre mejor preparada para garantizar que sus jóvenes crezcan con más oportunidades y menos riesgos.