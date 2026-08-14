Reciclar, trabajar y volver a empezar, trabajo y reinserción que transforman

Hay iniciativas que permiten medir el valor de una política social cuando consiguen resolver problemas que parecieron pertenecer a mundos diferentes. Nueva Vida, el proyecto impulsado por Eco-Vida y desarrollado en esta segunda etapa por Alta Tecnología Alimentaria (ATA), el Servicio Penitenciario Provincial y Bosque Urbano, es una de esas experiencias que merecen ser observadas con atención.

La propuesta parte de algo tan cotidiano como las bandejas descartables utilizadas diariamente para entregar alimentos y viandas. En lugar de terminar en la basura, son lavadas, acopiadas y enviadas para su transformación en madera plástica. Luego, ese material regresa al ámbito penitenciario para convertirse, mediante el trabajo de personas privadas de la libertad, en sillas, bancos, muebles y otros elementos de utilidad social.

Los resultados iniciales son elocuentes: durante los primeros cuatro meses se recuperaron alrededor de dos toneladas de plástico. Pero reducir residuos es apenas una parte del alcance. La otra está relacionada con la capacitación laboral y con la posibilidad de construir herramientas para una futura reinserción.

El programa reúne a grupos que participan en distintas etapas del proceso. Unos trabajan en el lavadero y en la preparación del material; otros, cerca de veinte, se capacitan en carpintería y mueblería. En total, la experiencia involucra a más de 80 personas dentro de la estructura del Servicio Penitenciario, considerando la planta, la logística y las tareas vinculadas al proyecto.

Hay aquí una concepción moderna de la responsabilidad social empresaria. ATA no se limita a realizar una acción solidaria ocasional, sino que articula capacidades con el Estado y con una institución especializada en reciclaje para generar un circuito productivo de manera efectiva. Y, al mismo tiempo, el Servicio Penitenciario transforma una capacitación en una acción restaurativa: aprender un oficio, asumir responsabilidades y producir bienes destinados a la comunidad.

La dimensión emprendedora agrega otro elemento decisivo. Los participantes no sólo aprenden a trabajar la madera plástica. También incorporan conocimientos sobre costos, producción, presentación y comercialización, herramientas que pueden resultar útiles tanto para acceder a un empleo formal como para iniciar posteriormente un emprendimiento propio.

La búsqueda de avales y certificaciones oficiales permitirá consolidar todavía más este camino formativo. No se trata solamente de ocupar el tiempo, sino de preparar a quienes están atravesando una etapa de privación de libertad para otra instancia, aquella en la que deberán recuperar su lugar en la sociedad.

Nueva Vida expresa, en definitiva, una idea sencilla: reciclar materiales puede ayudar también a reciclar oportunidades. Cuando el cuidado ambiental se encuentra con el trabajo, la capacitación y la reinserción, la sociedad obtiene mucho más que muebles. Obtiene la posibilidad de que una persona salga mejor preparada para construir su propio futuro. Ese debería ser el verdadero sentido de toda política restaurativa.