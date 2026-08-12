Robótica para la salud pública, un salto que exige preparación

La posibilidad de que San Juan incorpore un robot quirúrgico al Hospital Dr. Guillermo Rawson representa una de esas decisiones que permiten medir cuánto puede avanzar un sistema público de salud cuando la inversión, la capacitación y la innovación tecnológica convergen detrás de un mismo objetivo.

La iniciativa todavía se encuentra en una etapa de planificación, pero el horizonte de concretarla durante 2027 permite pensar en un cambio significativo para la medicina sanjuanina. De materializarse, sería el primer equipo de estas características en la provincia y se incorporaría al principal hospital público de la provincia.

No es un dato menor. Actualmente, la disponibilidad de robots quirúrgicos en hospitales del interior del país todavía es limitada. Córdoba, San Luis y Misiones cuentan con esta tecnología, de modo que su llegada a San Juan significaría colocar al sistema sanitario provincial dentro de un reducido grupo de jurisdicciones capaces de ofrecer procedimientos quirúrgicos asistidos por robótica en el ámbito público.

Pero sería un error considerar al robot como la solución por sí misma. La tecnología solo adquiere verdadero valor cuando existe una estructura preparada para utilizarla. Por eso resulta razonable que, antes de avanzar en la compra, la provincia haya previsto una inversión de 20.000 millones de pesos para modernizar el equipamiento del Hospital Rawson y, paralelamente, capacitar a los profesionales que tendrán a su cargo su utilización.

La cirugía robótica permite realizar intervenciones mínimamente invasivas con mayor precisión, mejor visualización y movimientos más controlados. En determinados procedimientos, esto puede traducirse en menores tiempos de recuperación y mejores condiciones para los pacientes. Pero sus beneficios dependen directamente de la experiencia de los equipos médicos y de la infraestructura que acompañe cada intervención.

El verdadero objetivo, entonces, no debería ser simplemente tener un robot, sino aumentar la capacidad de resolución del sistema público. San Juan todavía debe afrontar derivaciones de pacientes hacia Buenos Aires y otras provincias cuando determinadas prácticas de alta complejidad no pueden realizarse localmente. Cada nueva especialidad, cada profesional capacitado y cada tecnología incorporada contribuyen a reducir esa dependencia.

También hay una cuestión de equidad. La medicina de alta complejidad no debería quedar reservada para quienes pueden trasladarse o acceder al sistema privado. Si la inversión pública permite acercar tecnología de vanguardia a los hospitales provinciales, el beneficio alcanza especialmente a quienes más necesitan que el Estado garantice oportunidades de atención.

San Juan tiene por delante una oportunidad que debe ser aprovechada con prudencia y visión de futuro. Modernizar primero, capacitar siempre y tecnificar después parece ser el camino adecuado.

Porque un robot quirúrgico puede representar un salto tecnológico, pero serán los profesionales, respaldados por un hospital moderno y una política sanitaria sostenida, quienes convertirán esa tecnología en un verdadero salto para la salud de los sanjuaninos.