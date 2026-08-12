El curioso origen de Los Compartos

El departamento San Martín se caracteriza por poseer una serie de núcleos poblacionales diseminados a lo largo y ancho de su franja territorial. Estas localidades dispersas poseen nombres llamativos, muy particulares, en parte originados por su geografía, edificaciones, o también generados por el imaginario social.

Así tenemos, por ejemplo, a Dos Acequias o Boca del Tigre. Otra localidad muy pintoresca y un tanto aislada del resto de estas localidades es Los Compartos, punto al que se llega a través de la extensa calle Rawson, ingresando por una arteria llamada Cruz Godoy, que corre de norte a sur.

Su primer tramo es asfaltado, sombreado por una tupida arboleda de eucaliptos. Hacia un costado de esta calle observamos una antigua bodega denominada "Doña Luciana". El resto de la calle está colmado en sus orillas con parrales, de variedad cereza, torrentes y otras más. En este punto se observa nítidamente hacia el este, los cerros de Pie de Palo, con sus legendarias leyendas de tesoros escondidos. Así llegamos al epicentro de este sitio, sobre calle Divisoria, llamada así porque comienza el departamento Caucete. Un ancho canal es el límite. De un lado de este canal la comunidad es caucetera, del otro son sanmartinenses, pero ambos conforman una misma comunidad.

Resulta curioso que las familias que viven hacia el sur -cauceteras- para traspasar el límite departamental lo hacen a través de pequeños puentes que atraviesan el canal. El paisaje urbano de Los Compartos es antiguo y sencillo, conformado por rústicas viviendas -ranchos blanqueados a la cal- con sus hornos de barro y algunos gallineros. Al observarlos, es como si retornamos a otra época, lo único que refleja modernidad son una que otra antena satelital.

Existen localidades dispersas que poseen nombres llamativos, muy particulares, en parte originados por su geografía, edificaciones, o también generados por el imaginario social. Existen localidades dispersas que poseen nombres llamativos, muy particulares, en parte originados por su geografía, edificaciones, o también generados por el imaginario social.

Su gente es cordial y conversadora, amiga de ayudar y de hacer favores. En el corto recorrido que realicé, en cada parada, me invitaban a tomar mate con yuyos y semitas caseras, alrededor de un tradicional brasero. Los jóvenes que allí viven son expertos vendimiadores, la época de la cosecha es quizá la principal ocasión que tienen de ganarse unos pesos. La única escuela primaria que existe lleva por nombre Horacio Mann, posee un sencillo comedor con su respectiva cocina y hasta no hace mucho tiempo, resguardó una imagen de María Auxiliadora, que funcionaba como un culto comunitario, producto de una promesa. Esta escuela tiene una rica historia, que se remonta a la época del gobernador Rinaldo Viviani, en la década del 50, del entonces Inspector General de Escuelas Manuel Caamaño y varias familias, como la Svriz.

Siguiendo nuestro corto derrotero, llegamos a calle Divisoria y Lateral. Acá nos encontramos con el porqué del nombre Los Compartos. En este punto se levanta una gran construcción hidráulica, robusta y llamativa, que divide el caudal de las aguas del canal matriz hacia Caucete y 25 de Mayo. Esta construcción posee una serie de firmes compuertas, de ahí el topónimo, que aseguran la partición de ese precioso líquido elemento, nuestra agua.