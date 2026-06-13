San Juan y su historia

Prof. Edmundo Jorge Delgado - Magíster en Historia

Hace 464 años se fundaba San Juan, según los preceptos o normas de la Corona española. Existen controversias sobre el área fundacional, tema extenso que se va dilucidando. Más allá de esto, recordemos que esta zona estuvo habitada desde tempranas épocas, como lo demuestran las evidencias arqueológicas: los cazadores-recolectores de la llamada Cultura de la Fortuna y de los Morrillos constituyen los más antiguos horizontes culturales (6500-2000 A.C).

Luego continúa la Cultura de Ansilta, grupo que practicó una agricultura incipiente. Igualmente hubo otras culturas, hasta que llegamos a la etapa hispano-indígena con los huarpes y otros grupos, como Capayanes y Yacampis. Conviene detenerse en este punto, más precisamente con los huarpes. Existen posturas disimiles con respecto a la existencia actual de estos aborígenes. Para la Dra. Teresa Michieli no existen huarpes contemporáneos, ni cultura huarpe. Esta posición se cimienta en años de estudios científicos rigurosos. Desconozco hasta el momento el fundamento epistémico que propicia la existencia de los huarpes, no obstante es un tema que da para reflexionarlo.

Continuando con esta suerte de secuencias históricas (según obras tradicionales) a posterior de la fundación emerge la ciudad antigua, como dice Horacio Videla, continuada por la ciudad colonial. Luego el mismo historiador denomina a la etapa siguiente la ciudad moderna, con el prerrenacimiento de 1870, hasta su fin con el terremoto de 1944. Esta es una periodización, valga la expresión, que se basa esencialmente en la arquitectura.

Otros historiadores (Peñaloza y Arias), secuencian el devenir histórico tomando fundamentalmente la variable política. Hablan del San Juan hispánico, que comprende la época colonial; luego continúan con lo que ellos llaman el Pronunciamiento de Mayo, hasta la autonomía de la provincia en 1820, hecho ocurrido hace dos siglos. A posterior la etapa es llamada "San Juan y los reformadores", esto es la aplicación del modelo rivadaviano. Continúa con el tiempo de la hegemonía federal, con Juan Facundo Quiroga, sucedido por un personaje clave: Nazario Benavides. Luego los autores nombrados toman como referencia dos batallas: Caseros y Pavón, entre ellas ocurrieron violentos sucesos: asesinato de Benavides, Virasoro y la cruel muerte del "mártir de la Rinconada", Antonino Aberastain. Sucede luego la época de Domingo F. Sarmiento, como gobernador. Sigue la denominada "Transformación", esto es cuando "los rieles del Ferrocarril Andino alcanzaron San Juan en 1885(…) La vid se impuso dando origen a la gran industria…".