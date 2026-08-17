San Martín, ejemplo de honor patrio: Argentina reclama su ejemplo moral

Cada 17 de agosto, la Argentina tiene la oportunidad de detener el ritmo de sus urgencias para volver la mirada hacia una de las figuras que mejor encarnó la esencia moral de nuestra historia. José de San Martín no fue solamente el estratega brillante que condujo al Ejército de los Andes y protagonizó una de las mayores epopeyas militares del continente. Fue, ante todo, un hombre de principios, cuya conducta pública conserva una vigencia que interpela con fuerza a la sociedad argentina.

Su paso por Cuyo constituye una de las páginas más significativas de esa trayectoria. Como gobernador, San Martín comprendió que conducir no significaba mandar desde la comodidad de un despacho, sino asumir responsabilidades, organizar recursos, trabajar junto a la comunidad y colocar el objetivo colectivo por encima de cualquier interés personal. Desde Mendoza preparó la campaña libertadora y demostró que la grandeza comienza mucho antes de una victoria: nace de la disciplina, el sacrificio y la confianza en una causa superior.

El cruce de los Andes, las victorias de Chacabuco y Maipú, las dificultades de Cancha Rayada y la campaña del Perú mostraron su extraordinaria capacidad militar. Pero reducir su legado a la estrategia sería desconocer lo esencial. San Martín triunfó también porque poseía una enorme fortaleza moral. Supo mantener el rumbo en medio del caos, ejercer autoridad sin soberbia y entender que la independencia no podía ser patrimonio de un hombre, sino conquista de los pueblos.

En tiempos de desencuentros, mezquindades y disputas permanentes, esa conducta debería ser motivo de reflexión. El Padre de la Patria rechazó honores y beneficios personales, porque entendía que la verdadera grandeza de un pueblo no se mide por los vítores dedicados a sus dirigentes, sino por las obras capaces de transformar la vida de sus habitantes.

También concedió a la educación un lugar central. Su defensa de los libros y de la ilustración revela una convicción todavía indispensable: ninguna sociedad puede sostener su libertad si no forma ciudadanos capaces de pensar, discernir y actuar responsablemente. Las letras, la razón y los valores espirituales debían prevalecer sobre la fuerza y la ambición material.