Un acuerdo que transforma el futuro productivo de San Juan

La firma del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y la empresa minera Vicuña marca un punto de inflexión en la historia económica de la provincia. No se trata únicamente de un convenio financiero de magnitud inédita, sino de una decisión estratégica que proyecta un nuevo modelo de articulación entre el Estado y la inversión privada, con beneficios concretos para el desarrollo provincial. La obtención de un aporte anticipado y no reembolsable de 250 millones de dólares constituye un hecho sin antecedentes, ya que esos recursos estarán disponibles antes de que el emprendimiento entre en etapa productiva y sin generar endeudamiento para las futuras administraciones.

Este resultado es fruto de un proceso de negociaciones que se extendió durante más de un año, tanto en el país como en el exterior, y demuestra que la perseverancia institucional y la construcción de confianza pueden traducirse en acuerdos beneficiosos para todas las partes. En un contexto nacional donde la obra pública enfrenta fuertes restricciones presupuestarias, disponer de semejante volumen de recursos representa una oportunidad excepcional para ejecutar proyectos largamente esperados por la comunidad.

La recuperación integral de la Ruta Nacional 40 Norte, entre Albardón y Jáchal, aparece como la obra emblemática de esta nueva etapa. Se trata de un corredor estratégico cuyo deterioro afecta desde hace años la circulación de personas y mercaderías. Su reconstrucción, con la ampliación inicial a doble vía y la posterior repavimentación integral hasta Jáchal, mejorará sustancialmente la conectividad de Albardón, Ullum, Jáchal, Iglesia y Calingasta, departamentos donde la minería, la agroindustria, el turismo y el comercio dependen de una infraestructura vial moderna y segura.

Sin embargo, el convenio trasciende el impacto inmediato de esas inversiones. La creación de un fideicomiso permanente que recibirá el 1,5% de la facturación del proyecto durante toda su vida útil garantiza una fuente estable de financiamiento para futuras obras de infraestructura. A ello se suma la modificación del régimen de regalías, que fija un 3% sobre la facturación, fortaleciendo la participación provincial en los beneficios económicos derivados de la explotación minera.

Otro aspecto relevante es el amplio consenso que despertó el acuerdo. La Cámara de la Construcción, la Cámara de Servicios Mineros y la CGT San Juan coincidieron en valorar el convenio como una señal de confianza hacia la provincia y como un motor para la generación de empleo, el fortalecimiento de los proveedores locales y la reactivación de la obra pública. Que sectores empresariales y sindicales confluyan en una misma visión constituye un respaldo político y social poco frecuente, que fortalece la legitimidad del entendimiento alcanzado.