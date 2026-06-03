Un modelo de economía circular que coloca a San Juan a la vanguardia del reciclaje de residuos

La ampliación del convenio entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y una conocida empresa nacional especializada en la recuperación, gestión y comercialización de materiales reciclables y fabricación y venta de acumuladores y baterías (Ecobat S.A.S.), representa una nueva muestra de cómo las políticas públicas pueden generar resultados concretos cuando se orientan hacia la innovación, la eficiencia y la sustentabilidad. En tiempos en los que la gestión de los residuos se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales de las ciudades y provincias, San Juan continúa avanzando en un modelo que transforma un problema en una oportunidad.

La economía circular se basa en un concepto simple pero profundamente transformador: los residuos no deben considerarse basura sino recursos capaces de reincorporarse a los procesos productivos. Bajo esta premisa, la provincia ha venido desarrollando distintas iniciativas destinadas a recuperar materiales reciclables, reducir el volumen de desechos enviados al relleno sanitario y promover una cultura de aprovechamiento responsable de los recursos.

El nuevo acuerdo firmado con Ecobat SAS se inscribe plenamente en esa visión. La entrega de más de 100 mil kilos de materiales recuperados en el Parque de Tecnologías Ambientales, entre ellos cartón, plásticos, films y envases de distintos tipos, permitirá que esos elementos vuelvan a integrarse a la cadena productiva. De esta manera se evita su disposición final, se disminuye el impacto ambiental y se fomenta una actividad económica vinculada al reciclaje y la reutilización.

Pero quizás uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa sea el mecanismo de contraprestación acordado. Los materiales reciclables entregados por la provincia serán intercambiados por baterías que fortalecerán la capacidad operativa de la Secretaría de Ambiente. Esto demuestra que la economía circular no solo genera beneficios ambientales, sino también ventajas económicas y logísticas para el Estado, optimizando recursos y mejorando servicios sin necesidad de realizar mayores erogaciones.

La articulación entre el sector público y el privado constituye otro de los puntos destacados de esta experiencia. Los desafíos ambientales actuales requieren soluciones integrales y ningún actor puede afrontarlos en soledad. Cuando empresas y organismos gubernamentales trabajan con objetivos comunes, es posible desarrollar esquemas de cooperación que generan beneficios compartidos y resultados sostenibles en el tiempo.