Una economía estancada que vuelve a encender las alarmas de la recesión en el país

La pérdida de dinamismo productivo, el consumo debilitado y la caída de la actividad revelan que la recuperación argentina enfrenta obstáculos cada vez más difíciles de ignorar.

La economía argentina vuelve a mostrar señales preocupantes. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmaron una caída interanual del 1,7% en agosto y una mejora mensual de apenas el 0,1%, insuficiente para compensar el retroceso del 2,9% registrado en julio. Estos resultados confirman que la recuperación pierde fuerza y que el riesgo de una nueva recesión adquiere una dimensión cada vez más concreta.

La acumulación de indicadores desfavorables obliga a revisar las expectativas de crecimiento para 2026. Durante los primeros ocho meses del año, la actividad avanzó apenas un 1,2%, mientras que las proyecciones privadas anticipan una nueva contracción durante el tercer trimestre. Si se confirma una segunda caída trimestral consecutiva, el país habrá ingresado técnicamente en recesión. Más allá de la confirmación estadística pendiente, las señales de estancamiento ya constituyen un llamado de atención para las autoridades.

El problema central reside en la debilidad de sectores fundamentales para el funcionamiento de la economía. La industria manufacturera retrocedió un 3,2% interanual en agosto, mientras que la construcción cayó un 4,4%. A su vez, la utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en el 58,5%, una evidencia de que numerosas fábricas trabajan por debajo de sus posibilidades. El comercio tampoco encuentra una recuperación sostenida, condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y una demanda interna insuficiente.

Estas dificultades exceden las estadísticas. La industria, la construcción y el comercio constituyen importantes generadores de empleo y sostienen miles de pequeñas y medianas empresas. Cuando disminuyen las ventas, se postergan inversiones, se reducen turnos de trabajo y se debilitan los ingresos familiares. Se configura así un círculo adverso en el que la caída del consumo desalienta la producción y la menor actividad vuelve a restringir el consumo.

Frente a este panorama, la minería, el petróleo, el gas y determinadas actividades agropecuarias exhiben un desempeño más favorable. La explotación de minas y canteras creció un 11,1% interanual en agosto, convirtiéndose en uno de los principales sostenes de la actividad nacional. Para San Juan, esta dinámica representa una oportunidad estratégica, especialmente por las inversiones mineras y su potencial exportador.

Sin embargo, sería un error suponer que ese dinamismo resolverá automáticamente los problemas del conjunto productivo. El desafío consiste en transformar las inversiones y las exportaciones en empleo, proveedores locales, mejores ingresos y mayor movimiento comercial.

El Gobierno nacional enfrenta, por lo tanto, una disyuntiva decisiva: sostener el orden macroeconómico sin desatender las consecuencias sociales y productivas del ajuste. Una economía no puede considerarse plenamente recuperada mientras amplios sectores permanecen paralizados. Evitar la recesión exige recuperar la inversión, fortalecer la producción y generar condiciones para que el crecimiento alcance a la mayoría de los argentinos.