Una señal que merece atención

Entre enero y mayo, San Juan recaudó entre 60.000 y 70.000 millones de pesos menos de lo previsto. En mayo llegó la primera buena noticia del año: la plata que el Estado nacional envía a las provincias creció por primera vez en términos reales. Pero el problema de fondo no está resuelto.

San Juan, junio de 2026. Hay un dato que el Ministerio de Economía provincial no ocultó: en marzo, de cada 10 pesos que entraron a las arcas del Estado de San Juan, más de 8 se fueron directamente a pagar sueldos de empleados públicos. No quedó casi nada para arreglar una ruta, ampliar un hospital o mantener una escuela. Ese fue el cuadro de situación que vivió la provincia durante los primeros meses del año, y entender por qué sucede ayuda a leer mejor lo que viene en junio.

La razón es sencilla de explicar, nuestra provincia depende fuertemente de la plata que la Nación le envía todos los meses: por cada 100 pesos que ingresan al presupuesto provincial, 75 vienen desde allí —específicamente de un mecanismo llamado coparticipación federal, que distribuye lo que el Estado nacional recauda por IVA, Ganancias y otros impuestos entre todas las provincias. A San Juan le corresponde el 3,51% de esa torta nacional, un porcentaje que se fijó por ley en 1988 y que no se ha modificado desde entonces.

El problema es que esa torta se achicó. La nación tiene menos para coparticipar. ¿Por qué cayó la recaudación nacional? En gran medida, porque el IVA —el impuesto que se paga en cada compra en el supermercado, en la ferretería o en el negocio de ropa— viene bajo hace meses. Y el IVA baja cuando la gente compra menos. El ministro de Economía sanjuanino, Roberto Gutiérrez, explicó que el IVA aporta el 65% del total de la recaudación, "y tiene que ver con la actividad económica, y sabemos que tiene problemas últimamente". Dicho en simple: cuando el comercio vende menos, cuando los profesionales tienen menos facturación, San Juan recibe menos plata del gobierno nacional. La economía provincial no es una isla.

San Juan terminó 2025 con un superávit del 1,4% de sus ingresos, lo que significa que, por poco margen, la provincia gastó menos de lo que recaudó. Para un sanjuanino común, eso se traduce en una realidad concreta: la provincia no tiene deudas que no pueda pagar, y eso protege la continuidad de los servicios públicos. San Juan terminó 2025 con un superávit del 1,4% de sus ingresos, lo que significa que, por poco margen, la provincia gastó menos de lo que recaudó. Para un sanjuanino común, eso se traduce en una realidad concreta: la provincia no tiene deudas que no pueda pagar, y eso protege la continuidad de los servicios públicos.

El resultado de todo eso fue concreto: entre enero y mediados de mayo, la provincia recibió menos respecto de lo que tenía previsto. Ese dinero que no llegó son los fondos que podrían haber ido a obra pública, a servicios o a mejorar los sueldos del sector estatal. En marzo, por ejemplo, de los 156.000 millones de pesos que ingresaron a la provincia, 130.000 millones se fueron exclusivamente al pago de la grilla salarial de los empleados públicos.

Aquí vale una aclaración importante para los sanjuaninos que cobran un sueldo del Estado. Que la provincia haya recibido menos recursos coparticipables no significa que los sueldos estuvieran en riesgo de no pagarse: el Ministerio de Economía confirmó que los haberes de mayo se acreditaron el 30 de ese mes con un aumento del 2%, y que con los haberes de junio se aplicará un nuevo ajuste del 3%. El medio aguinaldo —la primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026— estará disponible en cajeros automáticos el viernes 19 de junio para todos los agentes públicos provinciales. Lo que sí quedó ajustado fue todo lo demás: la inversión en infraestructura, el mantenimiento de servicios y el margen para nuevos programas.

En ese contexto difícil, San Juan igual logró algo que pocas provincias pudieron. Según un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, la gran mayoría de las provincias argentinas cerró 2025 con déficit —es decir, gastando más de lo que recaudaban—. Solo siete provincias lograron mantener sus cuentas en equilibrio: Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. San Juan terminó 2025 con un superávit del 1,4% de sus ingresos, lo que significa que, por poco margen, la provincia gastó menos de lo que recaudó. Para un sanjuanino común, eso se traduce en una realidad concreta: la provincia no tiene deudas que no pueda pagar, y eso protege la continuidad de los servicios públicos.

El cierre de mayo trajo la primera buena noticia del año. La plata que el gobierno nacional envía automáticamente a todas las provincias creció un 8,6% en términos reales en mayo —es decir, por encima de la inflación— por primera vez en lo que va del año, luego de cuatro meses consecutivos de caídas. La razón principal fue el Impuesto a las Ganancias: las empresas tienen que liquidar su balance anual en mayo, y eso generó un ingreso importante para el fisco nacional, que luego se distribuyó entre las provincias.

La advertencia que hacen los economistas es que ese alivio de mayo puede ser puntual. El Impuesto a las Ganancias de las empresas tiene un pico natural en ese mes por el cierre de ejercicio: en junio y julio ese efecto desaparece. Si el IVA —el termómetro real del consumo cotidiano— no se recupera, la situación fiscal puede volver a tensionarse en el segundo semestre.

La apuesta de largo plazo de la provincia apunta en otra dirección: la minería. Las regalías mineras son ingresos propios de la provincia que no dependen de lo que recaude el gobierno nacional ni de cuánto compren los argentinos en los supermercados. Si ese dinero llega, cambia estructuralmente la ecuación fiscal de San Juan.

Qué mirar en las próximas semanas: pronto se publicarán los datos oficiales de recaudación de mayo, que confirmarán si el alivio fue real o solo parcial. El 19 de junio se paga el medio aguinaldo a los estatales sanjuaninos. Y a fin de mes, el gobierno provincial definirá si hay capacidad para una nueva ronda de aumentos salariales en el segundo semestre, en función de cómo cerró la recaudación del primer semestre del año.