"Vamos a tener año y medio para desgastar a Milei"

En una reciente entrevista, el dirigente piquetero Emilio Pérsico, describió con precisión los pasos que debería seguir la oposición. "Quiero sacar a Milei y que se vaya lo más desordenadamente posible…vamos a tener ahora un año y medio donde se lo va a desgastar muchísimo. Tenemos que tratar que se le desordene la salida que quieren hacer, que es una salida ordenada. Que se le desordene lo más posible" (entrevista con el periodista Tomás Méndez). ¿Hace falta decir algo más sobre esta verdadera declaración de principios de quien manejó, de uno y otro lado del mostrador, los planes Potenciar del gobierno anterior?

Pues, nada que agregar. Nada que no tengamos ya archisabido de quienes, aún colgados de los métodos de los años 70, o más recientemente del 2001, no saben más que ejercer violencia como modo de expresión política. "¡Hay que ganar la calle!" es una consigna vieja, rechazada por la mayoría de una población que ya ha manifestado querer vivir en paz. Que hace rato se dio cuenta que pudrirla a pedradas y romperlo todo, es un acto de barbarie que cada vez ocupa menos lugar en su idea de lo que debe entenderse por sociedad organizada. Y sospecho que, tal como lo anticipó Pérsico, va a ser una constante de aquí hasta las elecciones.

Esta vez, el motivo fue el financiamiento universitario. Mañana será el de los jubilados, otro día por los discapacitados, luego por los morosos, o inventarán algún otro propósito noble, para escudarse detrás de él y movilizarse. Y la gran oportunidad que tenían previsto para ejercitar sus tácticas violentas, era la visita Papal. Pero al parecer no será posible, a raíz de la delicada operación a que fue sometido su Santidad, y que tal vez no le permita viajar. ¡Qué gran momento hubiese sido! Hay varios que anhelaban ese tiempo. Entre ellos, encumbrados dirigentes. Como el propio Arzobispo de Buenos Aires, monseñor García Cuerva, quién predijo que "el Papa encontrará una Argentina en crisis". ¡Linda manera de anticipar el escenario de su país para tan ilustre visita!

¿Qué hace el Gobierno, por su parte, que no cumple con la asistencia financiera votada en el Congreso, luego vetada, y más tarde ratificada? Argumenta que la ley de Financiamiento Universitario vulnera el equilibrio fiscal, pues la norma no especifica de dónde obtener los recursos, según lo ordena la ley 24.156, de Administración Financiera. Hubo un marco aprobado en conjunto con las universidades en 2025, que el gobierno informa haber cumplido. Dice haber transferido un 42,5% interanual, que descontada la inflación, que fue del 33,4% en los últimos 12 meses, otorga un crecimiento real del 6,7%. Modificar estas sumas para que, por ejemplo, los docentes ganen más, es un fin con el que nadie puede estar en desacuerdo, pero "díganme de dónde saco la plata". Ese es el punto.

La marcha además era por la Ley de Tierras, y la derogación total del DNU 70/23 que desreguló el Estado. La oposición no logró el quórum necesario y la sesión fracasó. Eso exacerbó el enojo. Previamente la Corte había dejado firme el límite del 15% para la extranjerización de tierras, y así quitó el argumento principal para atacar el DNU completo. Si esto se hubiese concretado, volvían las leyes de alquileres, de góndolas, desabastecimiento y otras desregulaciones que habían desburocratizado, en parte, las actividades de control estatal.

"Tenemos un año y medio para desordenarle todo al Gobierno", dijo Pérsico y técnicamente dio su visión, en un interesante reportaje concedido a este medio, el Lic. Damián Ventura, presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, quien en síntesis sostuvo que "el escenario electoral se anticipó en términos de mercado y los activos volvieron a la incertidumbre. Había una percepción inicial de que la elección estaba casi asegurada. Los valores de algunos activos mostraban una tendencia hacia la continuidad del modelo político y económico, pero desde julio eso comenzó a ponerse en duda".

Me sigue sorprendiendo ver como se "celebra" entre comunicadores de otrora gran solvencia, el hecho de que el riesgo país ya está en un rango superior a los 600 puntos, o que la inflación haya dado un poquito más alta que el mes pasado, 1,9%. O que técnicamente "estamos en recesión", porque hubo dos trimestres seguidos de caída de la actividad, aunque en setiembre se haya registrado un repunte, al que por supuesto le bajaron el precio. Es de no creer la obstinación de que "todo se le vaya al carajo" a Milei. Incluso barajan nombres para una posible sucesión, como quien se entretiene "tirando al pichón". Hubo un intento de edulcorar a Patricia Bullrich como una firme postulante, por el hecho que la senadora se apartó del camino libertario para reclamar "mayor velocidad", a su propio gobierno, en atender los reclamos de la sociedad. Bastó un par de horas de reunión privada con Milei para que volvieran las cosas a su cauce. ¿Otros nombres?: Axel, por supuesto, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Gerardo Zamora, Máximo (en tándem con Massa), o algún outsider como Daniel Hadad, o el expresidente de River Jorge Brito. Hasta hubo una operación de lavado de cara para la gran candidata, presa en San José 1111, cuyo voltaje electoral es indudablemente alto, pero choca con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De ahí que el reclamo de "Cristina Libre" seguirá viéndose en los carteles de cada manifestación callejera.

El profesor universitario de Historia de las Ideas Políticas, Gonzalo Segovia, dio a DIARIO DE CUYO su visión sobre la realidad actual del peronismo, preguntándose si acaso "¿es incompatible con los nuevos tiempos? Tal vez -agregó- por su histórico antiliberalismo, haya quedado sin capacidad de adaptación. La única vez que se acercó fue con Menem, pero lo hizo desde el poder y limitado casi exclusivamente al ámbito de la economía". De este modo, subrayó que "le está costando adaptarse a la nueva situación, en la que incluso, y solo como ejemplo, está perdiendo parte de su sustento electoral: el voto joven y pobre del conurbano".

Mientras, pasan otras cosas. El FMI, por ejemplo, destacó los avances del gobierno en materia fiscal, deuda pública y reformas laborales, anticipando que la inversión y la actividad privada impulsarán la actividad productiva en los próximos meses. Por su parte Javier Milei estuvo de gira por los EEUU donde se reunió con funcionarios de Donald Trump, reforzó su discurso contra el socialismo y participó de un acto contra el antisemitismo, ratificando su alianza geopolítica con la administración estadounidense.

Como se ve, la locomotora de la política ya está lanzada a pleno, aunque falten aún varios meses para la elección.