Vicuña: una oportunidad histórica que San Juan y el país deben aprovechar

La aprobación del ingreso del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marca un antes y un después para la minería argentina. No se trata de un emprendimiento más ni de una inversión de magnitud habitual. Estamos frente al mayor proyecto minero de la historia nacional, una iniciativa que coloca a San Juan en el centro de una de las apuestas productivas más importantes de las próximas décadas y que puede convertirse en un verdadero motor de desarrollo para toda la Argentina.

La decisión del Gobierno nacional de admitir a Vicuña bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo representa una señal clara hacia los mercados internacionales. La inversión inicial prevista alcanza los 9.700 millones de dólares, aunque las estimaciones indican que podría escalar hasta los 18.000 millones durante la próxima década. Son cifras que reflejan la enorme dimensión de un emprendimiento destinado a explotar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, dos de los depósitos de cobre, oro y plata más prometedores del mundo.

No es casual que especialistas internacionales ubiquen a Vicuña entre los cinco proyectos de cobre más grandes del planeta. En un contexto global donde la demanda de este mineral crece impulsada por la transición energética, la electromovilidad y las nuevas tecnologías, Argentina tiene la posibilidad de convertirse en un actor relevante dentro de una industria estratégica para el siglo XXI.

Los beneficios esperados son contundentes. Durante la etapa de construcción se prevé la creación de unos 12.000 puestos de trabajo, mientras que la fase operativa sostendrá alrededor de 5.000 empleos directos y otros 19.000 indirectos. Más significativo aún resulta que el 93% de los trabajadores sean argentinos y que más del 81% de los empleados directos provengan de San Juan. Estos datos reflejan que el impacto positivo no será únicamente macroeconómico, sino también social y regional.