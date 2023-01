La fusión de los mundos digital, biológico y físico, así como por la creciente utilización de nuevas tecnologías, es lo que está dando lugar a la cuarta revolución industrial.

La Cuarta Revolución Industrial (4IR) se caracteriza por la fusión de los mundos digital, biológico y físico, así como por la creciente utilización de nuevas tecnologías.



Representa un cambio fundamental en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. Es un nuevo capítulo en el desarrollo humano, habilitado por extraordinarios avances tecnológicos acordes con los de la primera, segunda y tercera revoluciones industriales. Los valores dentro de esta lista son las compañías más prometedoras en esta revolución.



Esta lista ha obtenido un beneficio un -30.13 % superior durante el último año. En comparación, Dow Jones Industrial Average Index es un -7.49 % más durante el mismo período.



AMAZON.COM, INC.

AMZN. Amazon.com, Inc. ofrece una gama de productos y servicios a través de sus sitios web. Los productos de la Compañía incluyen mercadería y contenido que compra para reventa a vendedores y aquellos ofrecidos por terceros. También fabrica y vende dispositivos electrónicos. La Compañía opera a través de tres segmentos: Norteamérica, Internacional y Servicios Amazon Web (SAW). Sus productos de SAW incluyen análisis, Amazon Athena, Amazon CloudSearch, Amazon EMR, Amazon Elasticsearch Service, Amazon Kinesis, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, SAW Data Pipeline, SAW Glue y SAW Lake Formation. Las soluciones SAW incluye aprendizaje automático, análisis, lago de datos, Internet de las Cosas, informática sin servidor, contenedores, aplicaciones empresariales y almacenamiento. Además la Compañía provee servicios, tales como publicidad. También ofrece Amazon Prime, un programa de afiliación que incluye envió gratuito, acceso a la transmisión de varias películas y episodios de televisión.



Amazon.com Inc. es -1.94 en el último mes y -46.26 en el último año, inferior al Dow Jones Industrial Average Index por -2.06 en el último mes y -38.77 en el último año.



NVIDIA CORPORATION

NVDA. Nvidia Corporation se enfoca en gráficos de computadora personal (PC), unidad de procesamiento de gráficos (GPU) y también en inteligencia artificial (AI). Opera a través de dos segmentos: GPU y procesador Tegra. Sus marcas de productos GPU están destinadas a mercados especializados, incluido GeForce para jugadores; Quadro para diseñadores; Tesla y DGX para científicos de datos de IA e investigadores de big data; y GRID para usuarios de computación visual basados en la nube. Su marca Tegra integra una computadora completa en un solo chip e incorpora GPU y unidades de procesamiento central (CPU) multinúcleo para impulsar la supercomputación para dispositivos móviles de entretenimiento y juegos, así como robots, drones y automóviles autónomos.



NVIDIA Corp. es -8.08 en el último mes y -42.64 en el último año, inferior al Dow Jones Industrial Average Index por -8.20 en el último mes y -35.15 en el último año.



INTEL CORPORATION

INTC. Intel Corporation se dedica a diseñar y fabricar productos y tecnologías, como la nube. Los segmentos de la compañía son Grupo de Computación para el Cliente, Grupo de Centro de Datos, Grupo del Internet de las Cosas, Grupo de Soluciones No Volatil, Grupo de Seguridad de Intel, Grupo de Soluciones Programables, Grupo del Resto y Nueva Tecnología. Ofrece plataformas de computadoras, redes y comunicaciones a un conjunto de clientes, incluidos fabricantes de equipos originales, fabricantes de diseños originales, proveedores de servicios de comunicaciones y en la nube, así como fabricantes de equipos industriales, de comunicaciones y automotrices.



Intel Corp. es 3.79 en el último mes y -45.15 en el último año, superando al Dow Jones Industrial Average Index por 3.67 en el último mes y -37.66 en el último año.



ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

AMD. Advanced Micro Devices, Inc. es una compañía global de semiconductores. La compañía se dedica a ofrecer microprocesadores x86, como dispositivos independientes o incorporados en una unidad de procesamiento acelerado, conjuntos de chips, unidades de procesamiento de gráficos discretos (GPU) y gráficos profesionales, y procesadores de servidor y embebidos, y sistema semi-personalizado, productos y tecnología Chip (SoC) para consolas de videojuegos. Los segmentos de la compañía incluyen el segmento de Computación y Gráficos, y el segmento Enterprise, Embebido y Semiconductores.



Advanced Micro Devices Inc. es -1.97 en el último mes y -49.06 en el último año, inferior al Dow Jones Industrial Average Index por -2.09 en el último mes y -41.57 en el último año.



CLOUDFLARE, INC.

NET. Cloudflare Inc es un proveedor global de servicios en la nube que ofrece una gama de servicios a empresas de todos los tamaños y en todas las geografías. La red de la Empresa sirve como un plano de control escalable y unificado para ofrecer seguridad, rendimiento y fiabilidad en aplicaciones locales, híbridas, en la nube y de software como servicio (SaaS). El conjunto integrado de productos de la Empresa consta de soluciones para la infraestructura de orientación externa de una organización, como los sitios web, las aplicaciones y las interfaces de programación de aplicaciones (API) para ofrecer seguridad, rendimiento y fiabilidad; soluciones para atender los recursos internos de una organización, como las redes y los dispositivos internos; soluciones basadas en los desarrolladores y ofertas para el consumidor. Sus productos de seguridad incluyen Cloud Firewall, Bot Management, Unmetered Mitigation, Cloudflare Orbit, SSL for SaaS, Dedicated & Custom Certs y otros.



Cloudflare Inc. es -16.56 en el último mes y -62.24 en el último año, inferior al Dow Jones Industrial Average Index por -16.69 en el último mes y -54.75 en el último año.

Por Ismael del Cid