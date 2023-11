La Tangoterapia tiene como objetivo que la persona logre su crecimiento personal. En San Juan se practica con gran éxito.

La Tangoterapia es una terapia alternativa, cuyo objetivo tiene el rol de la integración, entre mente y cuerpo para llegar a lograr la salud física y emocional del individuo. En San Juan se realiza desde el año 2012 aproximadamente. Pueden paracticarlo todas las personas que desean crecer en cualquier ámbito, como bailarín de Tango, otras danzas u otras actividades, "ya que a veces tenemos obstáculos que nos impiden tomar decisiones, o simplemente encontrar un grupo de pertenencia dado que hay muchas personas en soledad, aún cuando estando rodeados de gente y mucho trabajo, también quienes simplemente aprender a bailar Tango'', dice Claudia Agüero, baliarina, docente, escritora, creadora de la metodología "Tangoterapia Método CEA-MAF. Propietaria de la patente en conjunto con la Dra. Médica psiquiatra Alejandra Ferrón, quien la acompaña desde el principio y ella es parte fundamental para que sea Tangoterapia, dado que "en nuestra metodología siempre tiene que participar un profesional de la salud. También forma nuestro grupo mi compañero de danza, Raúl Montenegro, excelente bailarín profesional''.



> Objetivo de la Tangoterapia

La Tangoterapia tiene como objetivo que la persona logre su crecimiento personal. ¿Quién no tuvo o tiene miedo a la toma de decisiones, hablar en público, o quien no arrastra miedos inculcados o adquiridos desde la infancia? o ¿quién no desea bailar, cantar, superar fracasos, admitir que no podemos hacer todo y que tenemos ciertos límites, y ¿por qué no se puede crecer, ¿qué lo impide? porque estamos condicionados a esas trabas que están en nuestra psiqui y nos juegan en contra, dice la docente.



A través del Tango logramos obtener resultados para poder trabajar en la Tangoterapia, utilizamos el tango como herramienta dado que en él encontramos un amplio conjunto de movimientos desde el abrazo, la caminata y otras secuencias de la danza que nos permiten llegar a nuestro objetivo. Como lo describe en su libro "A través Del Tango Descubriendo Mi Yo Interior''



El taller de Tangoterapia se formó con el objetivo que genere un cambio de actitud y de aprendizaje, que pueda ayudar al desarrollo personal, ser empático, confiar en si mismos, que se puede lograr este crecimiento y derrumbar las murallas que nos atrapan.

> Los inicios

Claudia Agüero cuenta que en el año 2010 concurrió por invitación al "XXIX Congreso Internacional Sobre Danza Folclórica Proyectada al Espectáculo'' y al "IX Forum Mundial De la Danza'' realizado en el Congreso de la Nación por la CIAD (Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza). Fue exactamente allí dónde conoció a quien fuera su maestra capacitadora la Psicoterapeuta, la Licenciada María Eugenia Cuyás y al Dr. Federico Trossero médico Psiquiatra, escritor y mentor de su método patentado "Tango Terapia''.



Claudia se capacitó con grandes Maestros del Tango. Profesionales de nivel nacional e internacional, como Johana Copes - Julio Altez - Mélody Celatti-José Fernández Junior, Cervila Viviana Laguzzi, Ana María Sterkeman, Héctor Aricó, Mónica y Omar, Los Ocampo (Mónica hija de Estela Raval), entre otros.



La profesional participó en competencias nacionales e internacionales, obteniendo medallas de oro, plata, bronce y menciones especiales, como disertante en el XII Congreso Internacional de Tangoterapia- y la Presentación del libro "A Través Del Tango Descubriendo Mi Yo Interior'' "- Método CEA-MAF "'- el cual fue declarado de interés Educativo Social y Cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. Disertante en las Jornadas Internacionales de Tangoterapia desde Milán, Italia-- y en Barcelona, España.



Agüero es una eminencia en la materia. Logró a través de su trayectoria la certificación como Instructora de Tango Terapia en Buenos Aires. Con distinción a la trayectoria como hacedora de la cultura por la Asociación de Milongueros de San Juan, y Distinción y declaración del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson como "Personalidad Ilustre del departamento de Rawson'' a la trayectoria por: escritora, instructora de tango - tangoterapia- folklore y docente por el aporte a la cultura de nuestro Pueblo- 2020.



Organización de Tango terapia en Argentina

La AATT (Academia Argentina de Tango Terapia) es una organización Internacional cuya sede se encuentra en Rosario, Santa Fe, de la cual Claudia es miembro fundadora y su representante en la provincia de San Juan cuya directora es Marisa Maragliano, quien se encuentra disertando en España. En la República Argentina las provincias que se encuentran reconocidas la academia son: Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos Misiones, Chaco, Tucumán San Luis, Salta y San Juan en la cual es su representante. A su vez también está a nivel internacional y tiene representantes en España, Bielorusia, Polonia, Italia, Rusia, Suiza y en casi su totalidad en América desde Estados Unidos hasta Argentina.

La terapia del tango lleg"para quedarse y ser motivo de sanidad y vida.

Tangoterapia en crecimiento

"En un principio comenzamos con la Asociación Civil de Parkinson, también talleres de folklore con personas con síndrome Down y en la actualidad con personas comunes con situaciones de vida, es decir, todo ser que solo desee crecer a nivel de la danza y personal y psicológica.



Participará con el taller de la "La Semana del Tango'' 2da. Edición 2023 del 11 al 17 de diciembre en Rosario, Santa Fe



¿Dónde se practica?

Nuestros talleres de Tango, Tangoterapia, Folklore y Ritmo latinos se desarrollan Biblioteca Franklin - Calle Laprida-63- Este- Capital. Contacto: Tel. 2645050694 - 4224998.



