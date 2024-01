El espectáculo "Elvis Evolution'' ("La evolución de Elvis').



La inteligencia artificial hace que Elvis Presley vuelva a la vida, en una experiencia inmersiva que llegará a Londres el próximo noviembre y que acercará, una vez más, a todas las generaciones al "rey del rock and roll''. El espectáculo "Elvis Evolution'' ("La evolución de Elvis') -del que aún no se conoce localización exacta, ya que se irán dando más detalles los próximos meses- hará vivir al público la sensación de compartir escenario con el cantante estadounidense a través de "efectos multisensoriales'', incluyendo hologramas a tamaño real del artista.



Según la compañía Layered Reality, encargada del espectáculo, la recopilación de miles de fotografías y horas de vídeos caseros permitirá recrear actuaciones de Elvis (1935-1977) "nunca vistas antes''.



En una entrevista con EFE, el director general de la empresa, Andrew McGuinness, aseguró que el "show'' consistirá en una "espectacular y entretenida celebración de él y su música'', y dará a los espectadores la oportunidad de "ponerse en los zapatos de Elvis'' hace más de medio siglo.



"Es un viaje extraordinario desde una pequeña ciudad de Misisipi al mayor escenario del mundo en Las Vegas'', expresó. Más cerca de las generaciones jóvenes.



Espectáculo sin igual

La realidad aumentada y las proyecciones holográficas harán las delicias del público durante el espectáculo, independientemente de su edad, según subrayó el director de Layered Reality en la entrevista.



"Elvis ha sido un ícono que ha perdurado durante décadas'', dijo McGuinness, quien consideró que hay una nueva generación "que está enamorándose de Elvis y de su música''.



Bajo su punto de vista, la experiencia tiene el potencial de acercar al artista no solo a sus fieles seguidores, sino también a los más jóvenes, que escuchan a cantantes o compositores influenciados por Elvis, como Harry Styles o Miley Cyrus, y podrán

comprender el impacto del "rey del rock'' en la música actual.



"El público sentirá lo que fue el viaje de Elvis, entenderá más sobre él y sus influencias culturales, además de comprender de dónde viene su música'', manifestó.



Esta nueva ola de "Elvismanía'' se ha visto reforzada en la gran pantalla con éxitos cinematográficos como el "biopic'' homónimo que dirigió Baz Luhrman el año pasado o la reciente "Priscilla'', inspirada en su mujer y que ha realizado Sofia Coppola.



El futuro de la inteligencia artificial en la música La presentación de "Elvis Evolution'' llega después del éxito de otros musicales que utilizan la inteligencia artificial para acercar al público a sus ídolos, como, por ejemplo, el espectáculo de "ABBA Voyage'', en el que versiones digitales - "abbatars'' - de los integrantes del cuarteto sueco interpretan sus canciones más icónicas.



La tecnología con Elvis

De esta misma forma, la tecnología traerá una actuación de Elvis a los escenarios londinenses y permitirá que los espectadores vean al artista "delante de sus ojos'', según McGuinness.



Para el director de Layered Reality, la inteligencia artificial aún tiene mucho camino que recorrer y cree que, con el tiempo, veremos cómo evoluciona.



"Todavía estamos entendiendo cómo va a influir en el mundo que nos rodea de muchas maneras'', opinó. No obstante, consideró que es un paso hacia los deseos del público, que "ya no quiere sentarse y acceder al entretenimiento de forma pasiva'', sino que quiere "formar parte de la historia''.



Según destacó McGuinness, quienes quieran conocer más sobre la obra y tener acceso exclusivo a las entradas antes de que salgan a la venta alrededor de primavera tendrán que registrarse en la página www.layeredreality.com/elvis para entrar en lista de espera.

* HISTORIA DEL ÍDOLO

Elvis Presley nació en Tupelo, Estados Unidos, 1935 y falleció en Memphis, en 1977. Miembro de una familia modesta, el joven Elvis se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad. A los once años, y ante su insistencia, sus padres le regalaron su primera guitarra.



En 1948, su familia se trasladó a Memphis, uno de los centros de la actividad musical del país. Cuando Elvis contaba apenas diecinueve años, el productor Sam Phillips, propietario de Sun Records, decidió editarle un single que contenía los temas That's all right y Blue Moon of Kentucky. Este primer intento le abrió las puertas de un programa radiofónico de música country, Louisiana Hayride, con un abanico de emisión que comprendía trece estados.



En 1955, con su popularidad en aumento, Elvis fichó por la discográfica RCA. El de 1956 fue un año clave para la trayectoria de Elvis, gracias al tema Heartbreak Hotel, del cual vendió trescientos mil ejemplares en tres semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro. También editó su primer elepé, titulado Elvis Presley, que alcanzó el millón de copias vendidas, y se comprometió por siete años con los estudios cinematográficos Paramount.



Sus apariciones televisivas empezaron a ser habituales. Los primeros años de la década de 1970, supusieron para Elvis un nuevo bache creativo, agravado por su adicción a las drogas, que lo llevó a la muerte. Elvis Presley se convirtió en un icono del siglo XX y en una de las figuras más relevantes de la historia de la música popular, como atestiguan sus más de cien discos de oro, platino y multiplatino.

Por Cristina Alonso Pascual

Agencia EFE