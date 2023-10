Israel está librando una guerra a gran escala contra Hamás en Gaza y sus alrededores. Se trata de una contienda bélica cuyas consecuencias mundiales podrían ser catastróficas.





Esta guerra está siendo librada por y a través de actores no estatales, Estados-nación, redes sociales, movimientos ideológicos, comunidades de Cisjordania y facciones políticas israelíes, y es la guerra más compleja que he cubierto nunca. Pero una cosa está muy clara para mí: Israel no puede ganar solo esta guerra de seis frentes. Sólo podrá ganarla si Israel -y Estados Unidos- consiguen formar una alianza mundial. Israel tiene hoy un primer ministro, Benjamin Netanyahu, y una coalición gobernante que no quiere y no puede producir la piedra angular necesaria para sostener esa alianza global. Esa piedra angular es declarar el fin de la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la revisión de las relaciones de Israel con la Autoridad Palestina para que se convierta en un socio palestino creíble y legítimo que pueda gobernar una Franja de Gaza posterior a Hamás y forjar una solución más amplia de dos Estados que incluya Cisjordania.



Israel no podrá generar el tiempo, la ayuda financiera, la legitimidad, el socio palestino o los aliados globales que necesita para ganar esta guerra de seis frentes. Y los seis frentes se esconden ahora a plena vista.



Guerra a gran escala

En primer lugar, Israel está librando una guerra a gran escala contra Hamás en Gaza y sus alrededores. Resulta aterrador comprobar cuántos recursos ha desviado Hamás a la fabricación de armas en lugar de al capital humano de Gaza, y con qué eficacia lo ha ocultado a Israel y al mundo. El gobierno de Netanyahu empezó a tomar medidas para imponer condiciones mucho más duras a los palestinos de Cisjordania y Gaza recluidos en cárceles israelíes. Y trazó planes para una enorme expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania con el fin de impedir que llegara a crearse allí un Estado palestino contiguo. Este es el primer gobierno israelí que hace de la anexión de Cisjordania un objetivo declarado en su acuerdo de coalición.

Segundo frente

Esto nos lleva al segundo frente: Israel contra Irán y sus satélites. Es decir, Hezbollah en Líbano y Siria, las milicias islamistas en Siria e Irak y la milicia Hutí en Yemen. Creo que Irán, al igual que Hamás, vio el esfuerzo por normalizar las relaciones entre Israel y los Estados árabes-musulmanes como una amenaza estratégica que habría dejado a Irán y a sus apoderados aislados en la región. Al mismo tiempo, creo que Hezbollah se dio cuenta de que si Israel aniquilaba a Hamás, como declaró que haría, Hezbollah sería el siguiente. Como resultado, Israel se ha visto obligado a evacuar a unos 130.000 civiles de su frontera norte.

Tercer frente

El tercer frente es el universo de las redes sociales y otras narrativas digitales sobre quién es bueno y quién es malo. Cuando el mundo se vuelve tan interdependiente, cuando -gracias a los teléfonos inteligentes y las redes sociales- nada se oculta y la narrativa dominante tiene un verdadero valor estratégico.



Cuarto frente

El cuarto frente es la lucha intelectual y filosófica entre el movimiento izquierdista internacional e Israel. Creo que algunos elementos de ese movimiento progresista, que me doy cuenta de que es grande y diverso, han perdido su orientación moral en esta cuestión. Por ejemplo, hemos visto numerosas manifestaciones en los campus universitarios estadounidenses que culpan a Israel de la invasión de Hamás, argumentando que Hamás participa en una legítima "lucha anticolonial". Estos manifestantes parecen creer que todo Israel es una empresa colonial y que, por tanto, no tiene derecho ni a la autodeterminación ni a la autodefensa, ya sea dentro de las fronteras posteriores a 1967 o de las anteriores a 1967.



Quinto frente

El quinto frente está dentro de Israel y los territorios ocupados. En Cisjordania, los colonos judíos atacan a los palestinos, al tiempo que desbaratan los esfuerzos del ejército israelí por mantenerlos a raya en colaboración con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, dirigida por Mahmud Abbas. Debemos recordar que la Autoridad ha reconocido el derecho de Israel a existir como parte de los acuerdos de Oslo.



Sexto frente

El sexto frente está dentro del propio Israel. Es el enfrentamiento impulsado por la duradera estrategia política de Netanyahu en su país: divide y vencerás. Ha construido toda su carrera política enfrentando a facciones de la sociedad israelí, erosionando el tipo de unidad social que es esencial para ganar la guerra. Dividió y distrajo a Israel y a su ejército en el momento más inoportuno, aunque nunca fue un buen momento.



¿Cómo se gana una guerra de seis frentes?

Repito: sólo con una coalición de personas y naciones que crean en los valores democráticos y en el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Hasta que y a menos que Israel genere un gobierno que pueda generar esa coalición, no tendrá el tiempo, los recursos, el socio palestino y la legitimidad que necesita para acabar con Hamás en Gaza. Estará luchando principalmente junto a Estados Unidos como su único aliado verdadero y sostenible.

Por Thomas L. Friedman

THE NEW YORK TIMES