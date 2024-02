El repelente se utiliza en situaciones en las cuales existe una alta densidad de mosquitos y se debe estar a la intemperie por un periodo de tiempo prolongado. Por el contrario, no es necesario utilizarlos en el interior de los hogares.

Argentina enfrenta, en este momento, 3 brotes epidémicos de enfermedades transmitidas por mosquitos: dengue, Chikungunya y encefalomielitis equina del Oeste. Por el impacto del cambio climático y el efecto de El Niño y porque no se eliminan los criaderos de mosquitos, hay epidemia del dengue en el país. También ocurre en otros países de América. Los casos de dengue aumentaron un 61% en una semana en Buenos Aires y el centro del país. Una de las medidas principales para prevenir el impacto de esta situación es eliminar los criaderos de mosquitos en espacios con agua, ya sean desde una tapita de gaseosa entre los residuos hasta un florero. Otra recomendación es usar repelentes de insectos aptos para el uso en humanos.

Actualmente en el país despiertan preocupación los mosquitos Aedes aegypti, que pueden transmitir dengue y Chikungunya, y Aedes albifasciatus, que es el vector de la encefalomielitis. En 2016, a esta lista de enfermedades transmitidas por insectos se sumaba el zika, que generó una epidemia que fue declarada como emergencia de salud pública internacional.



Claves para uso de repelentes



1- Duración efectiva del repelente

La investigadora del Conicet en la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF), Laura Harburguer, explicó que el componente más efectivo entre los tres repelentes disponibles en el mercado es el DEET: "Las diferentes formulaciones que uno puede encontrar en el mercado conteniendo DEET van del 7% hasta casi el 30%. Ese porcentaje es lo que va a determinar la duración del efecto sobre la piel".

El repelente que tiene 30% de DEET puede alcanzar hasta 10 horas de protección, mientras que el que tiene 7,5% se extiende por 3 o 4 horas, de acuerdo con Juan José García, especialista del Laboratorio de Patología de Insectos Vectores del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, Conicet-UNLP).



2- Qué se debe aplicar primero

Se debe aplicar primero el protector solar y esperar 30 minutos para luego aplicar el repelente. Tomando en cuenta lo advertido en el tiempo de protección, que depende de la concentración del DEET, es importante que, una vez transcurrido este período, se realice la re-aplicación del producto si se va a seguir expuesto a la intemperie, según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

"A su vez es necesaria una nueva aplicación luego de exponerse al agua o haber atravesado situaciones de transpiración excesiva. También hay que tener en cuenta que si se quiere utilizar tanto un protector solar como un repelente de insectos, es necesario aplicar primero el protector solar y esperar 30 minutos para luego aplicar el repelente, manteniéndose así la efectividad de ambos productos", aclaró la autoridad regulatoria ANMAT.



3- Cuándo y dónde debe usarse

El repelente se utiliza en situaciones en las cuales existe una alta densidad de mosquitos y se debe estar a la intemperie por un periodo de tiempo prolongado. Por el contrario, no es necesario utilizarlos en el interior de los hogares. Sin embargo, es de gran importancia que los domicilios se encuentren protegidos con mosquiteros rígidos, ya sea de metal o plástico, en puertas y ventanas, y eventualmente colocarse mosquiteros blandos (de tul o gasa) sobre las camas. También se pueden utilizar repelentes ambientales registrados ante ANMAT.



4- Aplicación

La médica dermatóloga Eugenia Montanelli, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, comentó cómo debe aplicarse el repelente con DEET (o N,N-dietil-meta-toluamida): "No se debe rociar directamente sobre la cara, sino en las manos y luego frotarlas cuidadosamente sobre el rostro, evitar los ojos y la boca. En niños, en tanto, los repelentes deben tener una concentración menor al 30 por ciento".

En casos de repelentes en forma de aerosoles y rociadores o vaporizadores, la ANMAT aconsejó:

No emplear repelentes en áreas insuficientemente ventiladas; no aplicar directamente en la cara: primero rociar sobre las manos. Luego hay que distribuir con las manos el producto sobre la cara. Al terminar, hay que lavar las manos; no acercar el envase al fuego; no rociar sobre la llama; desechar convenientemente el envase vacío.

En aquellos repelentes que contienen DEET, se recomienda consultar al pediatra antes de utilizarlos en menores de 2 años, mientras que no se debe aplicar más de tres veces al día en niños de entre 2 y 12 años.



Productos naturales que pueden ser repelentes

Hay varios trabajos que muestran propiedades repelentes de la citronela y otros productos que son extractos de aceites esenciales de plantas. "La forma en que se preparen estos extractos influye mucho en su eficiencia, y aún así la duración del efecto es variable, depende de las plantas y del tipo de producto", dijo la doctora Raquel Gleiser, de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet de Argentina.

"Por ejemplo, hace algunos años detectamos propiedades repelentes de aceites esenciales de unas 18 especies de plantas. Los más efectivos fueron los aceites de la pachana (Baccharis spartioides), romero y cedrón o hierba luisa (Aloysia citriodora). Funcionan incluso diluyendo el aceite a 1/4 de la dosis pura, y el de eucaliptus (dilución al 50%). El aceite esencial del tagetes y la peperina también tienen propiedades repelentes", comentó Gleiser.

Utilizado desde la década de 1940, el aceite de eucalipto de limón es uno de los repelentes naturales más conocidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos han aprobado el aceite de eucalipto como un ingrediente eficaz en el repelente de mosquitos