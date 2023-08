La doctora Cortney S. Warren es experta en relaciones y rupturas amorosas.



La inteligencia emocional puede ser clave para enfrentar momentos difíciles en todos los ámbitos de la vida. Se refiere a la capacidad de una persona para mantenerse equilibrada ante los retos, que la lleva a no depender de la validación externa y a ser más capaz de resolver conflictos, incluso en situaciones dolorosas o de duelo. En ese sentido, una psicóloga formada en la Universidad de Harvard compartió cuáles son las frases que, si se usan a diario, son indicadores de que alguien es más inteligente emocionalmente que el promedio.



Cortney S. Warren es psicóloga clínica certificada, experta en conductas adictivas, imagen corporal, autohonestidad y relaciones, según describe su biografía. En un artículo para CNBC dio a conocer nueve expresiones que reflejan estabilidad emocional.



"Voy a superar esto"

La frase se refiere a la determinación y fortaleza mental para anteponerse a las adversidades. Significa que se tiene la capacidad de lograrlo, lo cual es un cambio respecto a las personas que no pueden ver una solución cuando enfrentan un problema. Una frase similar que dio la experta es: "Por mucho que odie esto, puedo sobrevivir".



"No me permitiré ser una víctima"

La resiliencia es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Tenerla significa que cuando se pasa por dolor o maltrato, la perspectiva también cambia de "soy una víctima e impotente para ayudarme a mí" a "¿Cómo puedo crecer a partir de esto?", señaló Warren. Otro postulado similar es pensar: "Aunque fui víctima, no dejaré que me defina y que arruine mi futuro".



"La vida es dura o difícil"

Si bien se podría suponer que tener inteligencia emocional significa ser siempre positivo, en realidad esta frase se asocia con la aceptación básica de que no todo es justo y que existen dificultades emocionales. Eso ayuda a que algunas personas aprendan a no quedarse estancadas cuando les pasa algo malo. Quiere decir que, aunque no se esté conforme o contento con cómo se desarrollan las cosas, todas esas experiencias son parte del viaje.



"Esto también pasará"

Las personas inteligentes a nivel emocional son conscientes de que su dolor por un cierto momento no los define ni será eterno, dado que nada en la vida es permanente. Eso no significa que, si se pasa por una pena muy profunda, el dolor simplemente desaparecerá, sino que se puede trabajar para que sea menos dañino. Hay que ver cada día como "una oportunidad para sentirnos un poco mejor", sumó la especialista.



"¿Qué puedo aprender de esto?"

Debido a los cambios de la vida, no es posible estar feliz todo el tiempo. Sin embargo, en lugar de preocuparse sobre por qué ocurren las cosas, es mejor concentrarse en cómo se puede crecer. Una frase similar es: "Siempre hay una bendición, incluso en las experiencias más oscuras; solo tengo que averiguar cuál es. ¿Cómo puedo usar esta experiencia para empoderarme y transformarme?".



"Necesito tiempo"

Aquellos que no han trabajado su propia inteligencia emocional tienden a responder a sus impulsos y a hablar antes de hacer una reflexión sobre lo que se dice. Un componente clave en la resiliencia es tener flexibilidad y aprender a regular los sentimientos para reducir su intensidad en una situación determinada. La experta recomienda pensar: "Estoy sintiendo una emoción fuerte, así que voy a tomarme un momento antes de responder o tomar decisiones importantes."



"Hay cosas por las que tengo que estar agradecido"

Cuando se tiene un día malo o negativo es muy fácil enfocarse en aquellos factores que lo produjeron, dejando de lado las partes positivas que también son importantes. Las personas con inteligencia emocional tratan de cambiar el foco a: "Puedo estar pasando un mal momento, pero puedo encontrar una manera de estar agradecido por las cosas buenas de mi vida."



"Es lo que hay"

Si bien podría parecer que esta frase es de resignación, en realidad se trata de una aceptación radical que ayuda a que las situaciones adversas tengan menos poder sobre cada persona. La psicóloga sugiere usar la frase: "Tengo que ver la realidad tal y como es, aunque no sea lo que yo quiero, para poder seguir adelante."



"Lo dejo pasar"

Mucha gente queda estancada en los dolores del pasado, con un profundo resentimiento que los mantiene aferrados al problema. Utilizar esta última frase significa que se pueden ver las circunstancias difíciles de la vida, enfrentarlas y dejarlas ir.

Por BBC Mundo