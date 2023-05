Victoria Villarruel, diputada nacional de La Libertad Avanza.



Victoria Villarruel, la diputada nacional de La Libertad Avanza, participó del ciclo "Entrevistas de LN" y habló acerca de las discrepancias que mantiene con el candidato a presidente Javier Milei, pese a ser señalada como la compañera de fórmula del libertario. La diputada brindó detalles sobre las propuestas de la Libertad Avanza en materia de seguridad, salud y educación.



Dijo que no cree que el cuerpo humano deba ser considerado como una "mercancía" con respecto a la mencionada "venta" de órganos que sugirió el diputado y aclaró que de igual forma no es algo que estén considerando en el partido de ala liberal: "Él responde desde su formación económica".



Consultada por Luis Novaresio sobre la controversia en torno a la definición de Milei de que se permita la venta de órganos en la Argentina, Villarruel se encargó de señalar que disiente "filosóficamente" con el líder de La Libertad Avanza y señaló que las definiciones del precandidato presidencial son porque "no le escapa a ninguna pregunta".



"Javier sabe que filosóficamente no estoy a favor, pero no es una política de gobierno, no es algo que pensemos instituir o que tengamos un proyecto de ley", dijo y siguió: "No me gusta. No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Él responde desde su formación económica y no le escapa a ninguna pregunta y a veces le digo por qué te metiste en ese tema".



ABORTO Y DONACIÓN DE ÓRGANOS

En ese sentido, definió su postura respecto a otros dos temas vinculados con la salud como los son el aborto y la donación de órganos. "Los dos estamos en contra del aborto. Creo que no hay derechos sin vida y quiero que cada argentino que vaya a nacer tenga la misma oportunidad de nacer que tuve yo", explicó. Además, se mostró en contra de la dádiva de órganos: "No estoy a favor de que sea compulsivo. La caridad o donación tiene que ser voluntaria. Tiene que ser una decisión de cada ciudadano y una decisión individual, si es mi cuerpo tengo que poder definir sobre el, no el Estado".



POSIBLE PRECANDIDATURA A VICE DE MILEI

Por otro lado, Villarruel se refirió a los rumores de una posible fórmula para competir en las elecciones, ella como vicepresidenta y Milei como el candidato presidencial, pero consideró que él debería ser quien comunique a su compañera de boleta: "Creo que todavía faltan unos días para que Javier anuncie quién va a acompañarlo en la candidatura presidencial".



Sin embargo, aclaró que si tuviera la propuesta no dudaría en aceptar. "Lo voy a acompañar en la posición que sea y donde sea más útil", definió y añadió: "Creo que la responsabilidad, el honor y el derecho de decirlo es de él. Aceptaría si me lo propone. Es un honor como ciudadano y una gran responsabilidad por el momento que vivimos".



"Soy una argentina orgullosa de haber nacido acá y poder estar enfrentando la mayor prueba que un ciudadano puede enfrentar en su país, que es representar a los ciudadanos", sentenció la diputada de 48 años que recordó que sus orígenes en la política se remontan a la niñez, pero que no ejerció un puesto estatal sino hasta las elecciones de 2021, cuando llegó al Congreso con la boleta de La Libertad Avanza: "Somos los únicos dos diputados en la Cámara que no somos parte de la casta".



SALUD PÚBLICA

"El Estado tiene que prestar salud pública y no lo que hizo en la pandemia que fue un desastre. La muestra más clara de que no brindaba salud. Los hospitales públicos deben permanecer abiertos, pero creo en la libertad de cada individuo", indicó sobre el sistema de salud y los programas de reformas de distintas etapas.



"El sistema de los vouchers entra dentro de las medidas de tercera generación. Hay medidas de primera, segunda y tercera generación. Pero las reformas de seguridad, educación y salud no son medidas de dos minutos sino para un país que proyecta una estrategia a mediano y largo plazo", detalló la también abogada.



En ese sentido, se preguntó: "¿Cómo vamos a cerrar los hospitales públicos? Nuestras propuestas no significan que vamos a pasar por encima de las instituciones del Estado, la Constitución o Tratados Internacionales. Tenemos una proyección de lo que se apunta en la Argentina de acá a muchos años".

"Cristina ha sido una tragedia para el país"

Villarruel opinó sobre Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal, y dijo quién es la mujer que admira. "Hablaría con todos para sacar las leyes, pero con el que no voy a tener acuerdo es con el que sostiene y avala la corrupción como Cristina Kirchner que ha sido una tragedia para el país, hay que encontrar la manera de definir la corrupción y quien tiene un juicio y condena en primera instancia, que no continúe en el cargo, más allá de la presunción de inocencia".



"No me gusta Carrió. Me parece una persona que la veo desorbitada. No me siento representada por ella", dijo sobre la líder de la Coalición Cívica. "Vidal, es el otro lado. La veo muy moderada, pero no me termina de llegar, no le veo pasión racional que debería estar demostrada con explicación de por qué sentís ese amor por la política", señaló sobre la exgobernadora de Buenos Aires y concluyó: "Patricia está en el Estado desde hace 30 años, es parte de la casta... Las tres lo son y Cristina es la reina de la casta".



Por último, resaltó el papel que cumplió Giorgia Meloni hasta llegar a ser primera ministro de Italia: "Me gusta mucho Meloni porque es capaz y tiene un discurso en el que no tuvo miedo a nada. Planteó ideas que pueden desagradar, pero que representaron a un porcentaje de la población".

Por La Nación y Redacción

DIARIO DE CUYO