Con Lionel Messi como modelo, presentaron la camiseta alternativa de la Selección Argentina

A menos de tres meses de la inauguración del Mundial 2026 , la Asociación Argentina de Fútbol ( AFA ) presentó la nueva camiseta alternativa que vestirá la selección nacional durante su participación en la copa organizada por Estados Unidos , México y Canadá .

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección Argentina dejaron de seguir a Emilia Mernes

Con Lionel Messi como modelo principal de la campaña, esta madrugada se conocieron las primeras imágenes del innovador diseño. Aunque respetará la tradición de utilizar colores oscuros, en esta edición los creadores se animaron a sumar un patrón de líneas en tonos azules que, en medio del pecho, dibujaban una pelota de fútbol.

Mientras que decidieron que el negro fuera el tono seleccionado como base, las características terminaciones fueron realizadas en un gris claro . Además de las tradicionales líneas de Adidas, se sumaron franjas en el cuello, las mangas junto con el logo de la AFA y los números de cada jugador.

A diferencia de otros años, l os dígitos fueron colocados en el costado derecho del pecho. La razón para que fuera movido del centro estuvo motivada por nada más y nada menos que la inclusión del parche que la FIFA le otorgó a los once de Lionel Scaloni por ser los actuales campeones del Mundo.

“Orgullo”, afirmó el capitán de la Scaloneta al compartir sus primeras imágenes con la prenda. El nombre de cada uno de los seleccionados figurará en la parte superior de la espalda. Justo debajo del tradicional sol de mayo, con la inscripción Argentina y una bandera pintada al estilo del fileteado porteño.

Cuándo estará a la venta la camiseta alternativa de la Selección Argentina

Según informaron, la camiseta alternativa de la Selección Argentina podrá ser adquirida a través de la página oficial de Adidas. Allí, ya se activó una cuenta regresiva para la apertura de las ventas, debido a que podrá adquirirse desde este viernes 20 de marzo a partir de las 06:00 horas.

De la misma manera, la tienda adelantó cuáles serán los precios por los que podrá conseguirse la remera. Antiguamente, solo podían conseguirse una o dos versiones del diseño, pero este año habrá cuatro variantes para elegir.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Argentina (@afaseleccion)

La más económica de todas se trata de la “Versión Fan”, que tendrá un costo de $149.999. A comparación del resto, es un diseño más simple, que solo incluye el parche de la FIFA, el escudo de la AFA y el isologo argentino. También estará disponible para talles que irán desde el XS hasta el 3XL.

La segunda opción que podrá conseguirse será la “Versión Jugador”, que tendrá un precio de $219.999. La diferencia principal con la camiseta anterior es que esta contará con un entramado en tela, que será conformado por un tejido de punto jacquard realizado según la técnica de transferencia.

También existirá la opción de comprar el mismo modelo que utilizará Messi en la cancha. Bajo el nombre de “Messi Versión Jugador”, se podrá obtener por un total de $249.999. Será el diseño premium de esta cápsula, ya que incluirá el número diez en el frente y el dorso, junto con el nombre del capitán a la altura del trapecio.

Por último, la marca deportiva incluyó una alternativa innovadora, debido a que se decidió poner a la venta una camiseta de mangas largas. Al igual que la remera de Lio, tendrá un valor de $249.999. Sin embargo, su diseño será similar al de la versión para los fans y las tres franjas presentarán una interrupción en la parte alta del brazo.