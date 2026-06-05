Con pogo, banderas y mucha emoción: así despidieron los sanjuaninos al Indio Solari en Plaza 25

Los fanáticos sanjuaninos se reunieron para rendirle homenaje a Carlos Alberto Solari. Hubo misas ricoteras en todo el país.

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La muerte de Carlos Alberto Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una profunda conmoción en todo el país y San Juan no fue la excepción. En sintonía con las despedidas que se multiplicaron en distintas provincias, cientos de fanáticos se reunieron este viernes por la noche en la Plaza 25 de Mayo para rendir homenaje al músico que marcó a generaciones y se convirtió en una de las figuras más influyentes del rock nacional.

Con remeras alusivas al Indio y a la histórica banda, banderas flameando y canciones que son parte de la memoria colectiva del rock argentino, los seguidores del artista coparon el corazón de la ciudad para darle el último adiós.

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Como era de esperar, no faltó el pogo. El clásico "Jijiji" desató la euforia entre los presentes, que saltaron y cantaron al unísono en una escena cargada de emoción. Hubo abrazos, lágrimas y un sentimiento compartido de tristeza por la partida de un ícono de la música argentina.

La convocatoria reunió a personas de todas las edades. Desde adolescentes hasta seguidores que acompañaron la trayectoria del músico durante décadas, nadie quiso quedar afuera del homenaje realizado en la plaza principal de la provincia.