Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a una madre y a su hija en Rosario

El tiktoker Agustín López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión por haber atropellado y matado a Tania Gandolfi, de 41, y a su hija Agustina García, de 17. Ambas estaban de vacaciones en Rosario cuando ocurrió la tragedia.

Se hizo pasar por pasajero de Uber y terminó condenado con prisión por asaltar al conductor

El tribunal del Centro de Justicia Penal dio a conocer el veredicto este martes y determinó que Gagliasso cometió un homicidio simple con dolo eventual. Las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez consideraron que el joven pudo representarse claramente el riesgo de muerte que generaba al conducir a más de 120 km/h por una zona céntrica y peatonal mientras perseguía a un motociclista.

La persecución comenzó después de un altercado ocurrido en el túnel Arturo Illia. En ese contexto, Gagliasso continuó la marcha a toda velocidad, perdió el control y chocó a Tania y a su hija Agustina. Para las juezas, el joven asumió el riesgo de provocar un resultado fatal al manejar de esa manera, tal como había sostenido la fiscalía.

Durante los alegatos, las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias, junto con el abogado querellante Claudio Puccinelli, habían solicitado 18 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación absoluta para conducir. El tribunal finalmente consideró que la conducta encuadraba en un homicidio simple con dolo eventual.

La defensa, por su parte, buscó que el caso fuera considerado un homicidio culposo. El abogado de Gagliasso sostuvo durante el juicio que su representado debía responder por lo ocurrido, pero rechazó que hubiera actuado con dolo eventual y planteó que perdió el control del Peugeot 206 sin tener la intención ni la representación concreta de causar una muerte.

El juicio estuvo atravesado además por distintas pericias sobre la velocidad a la que circulaba el auto, testimonios sobre el momento del impacto y la declaración de Diego García, esposo de Tania y padre de Agustina, quien relató ante el tribunal el impacto que tuvo la tragedia en su familia.

Así fue el brutal atropello en Rosario

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2025 en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca, en plena costanera rosarina. Según la investigación, López Gagliasso manejaba un Peugeot 206 a 120,7 kilómetros por hora, una velocidad que duplicaba el máximo permitido en la zona. En el auto iba acompañado por Giovanna R., que también resultó herida.

La reconstrucción del caso indicó que el acusado circulaba por la avenida Illia tras una discusión de tránsito con un motociclista. En ese contexto, realizó maniobras en zigzag y perdió el control del Peugeot, que se subió a la vereda y embistió a la familia cordobesa.

Tania y Agustina murieron en el acto, mientras que la hija menor, Victoria (6), fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y logró recuperarse. El padre, Diego (45), sufrió lesiones leves que no requirieron internación.

Las pericias determinaron que el conductor no frenó antes de perder el control y que tenía 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, la fiscalía remarcó que la acompañante le advirtió el peligro. “Nos vamos a matar”, le dijo la chica a López Gagliasso antes del impacto.