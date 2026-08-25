Confirmaron el fixture mundialista de las tres selecciones argentinas de hockey sobre patines: rivales y horarios

La cuenta regresiva para los Mundiales de Hockey sobre Patines ya comenzó y Argentina tiene definida su hoja de ruta. La Confederación Argentina de Patinaje oficializó el fixture de las tres selecciones argentinas que representarán al país en Paraguay: el combinado Senior Femenino, el Sub-19 y el Senior Masculino .

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Los encuentros se desarrollarán en el pabellón Oscar Harrison , ubicado en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay, uno de los principales escenarios de los próximos Mundiales de Hockey sobre Patines.

Los Mundiales Juvenil y Femenino se disputarán entre el 4 y el 10 de octubre , mientras que el Mundial Senior Masculino se llevará a cabo entre el 11 y el 18 de octubre .

Argentina tendrá un debut exigente en la rama femenina. El primer partido será el domingo 4 de octubre, a las 20 , frente a Suiza .

El pabellón Oscar Harrison, en el complejo de la SND paraguayo, uno de los principales escenarios de los próximos Mundiales de Hockey-Patín. (crédito foto: Secretaría Nacional de Deportes)

El lunes 5 , a las 15:30 , se medirá con Francia , mientras que el martes 6 , desde las 20 , enfrentará a España . Finalmente, cerrará la fase de grupos el jueves 8, a las 20 , contra Chile .

El camino del seleccionado Sub-19

El conjunto argentino Sub-19 hará su presentación el domingo 4 de octubre, a las 13:15, ante Suiza.

Luego, el lunes 5, a las 20, jugará frente a España, mientras que el martes 6, a las 15:30, tendrá su último partido de la fase de grupos ante Italia.

El fixture del Senior Masculino

El seleccionado Senior Masculino comenzará su participación el lunes 12 de octubre, a las 17:45, frente a Francia.

El segundo compromiso será el martes 13, a las 20, ante Angola, y cerrará la fase de grupos el miércoles 14, a las 20, contra Chile.

Con el fixture confirmado, las tres selecciones argentinas de hockey sobre patines ya conocen sus rivales, fechas y horarios para una competencia que tendrá a Paraguay como sede y reunirá a las principales potencias de la disciplina.