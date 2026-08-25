Confirmaron el fixture mundialista de las tres selecciones argentinas de hockey sobre patines: rivales y horarios

La cuenta regresiva para los Mundiales de Hockey sobre Patines ya comenzó y Argentina tiene definida su hoja de ruta. La Confederación Argentina de Patinaje oficializó el fixture de las tres selecciones argentinas que representarán al país en Paraguay: el combinado Senior Femenino, el Sub-19 y el Senior Masculino.
Los encuentros se desarrollarán en el pabellón Oscar Harrison, ubicado en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay, uno de los principales escenarios de los próximos Mundiales de Hockey sobre Patines.
Los Mundiales Juvenil y Femenino se disputarán entre el 4 y el 10 de octubre, mientras que el Mundial Senior Masculino se llevará a cabo entre el 11 y el 18 de octubre.
El pabellón Oscar Harrison, en el complejo de la SND paraguayo, uno de los principales escenarios de los próximos Mundiales de Hockey-Patín. (crédito foto: Secretaría Nacional de Deportes)
El fixture de la Selección Argentina Senior Femenina
Argentina tendrá un debut exigente en la rama femenina. El primer partido será el domingo 4 de octubre, a las 20, frente a Suiza.
El lunes 5, a las 15:30, se medirá con Francia, mientras que el martes 6, desde las 20, enfrentará a España. Finalmente, cerrará la fase de grupos el jueves 8, a las 20, contra Chile.
El camino del seleccionado Sub-19
El conjunto argentino Sub-19 hará su presentación el domingo 4 de octubre, a las 13:15, ante Suiza.
Luego, el lunes 5, a las 20, jugará frente a España, mientras que el martes 6, a las 15:30, tendrá su último partido de la fase de grupos ante Italia.
El fixture del Senior Masculino
El seleccionado Senior Masculino comenzará su participación el lunes 12 de octubre, a las 17:45, frente a Francia.
El segundo compromiso será el martes 13, a las 20, ante Angola, y cerrará la fase de grupos el miércoles 14, a las 20, contra Chile.
Con el fixture confirmado, las tres selecciones argentinas de hockey sobre patines ya conocen sus rivales, fechas y horarios para una competencia que tendrá a Paraguay como sede y reunirá a las principales potencias de la disciplina.