Conmoción en la música: murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, a los 76 años

La música popular argentina está de luto por la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras. El artista santafesino tenía 76 años y fue encontrado sin vida este martes en el estudio de grabación de la banda , en un hecho que generó conmoción entre sus seguidores y en el ambiente musical.

De acuerdo con la información policial preliminar, fue su cuñada quien alertó a las autoridades luego de advertir que el músico había ingresado al estudio y no había vuelto a salir. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron su fallecimiento, registrado a las 16:11. Las circunstancias de la muerte quedaron bajo investigación.

Camino fue una de las figuras fundamentales de Los Palmeras, agrupación que durante más de 50 años llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del país y del exterior. Su acordeón se convirtió en una de las marcas distintivas del conjunto y fue protagonista de algunos de los momentos más importantes de su historia.

Su muerte llega meses después de que anunciara su alejamiento de los escenarios y de la banda , una decisión que había relacionado con cuestiones de edad y salud, luego de más de medio siglo de actividad artística.

El retiro de Camino se produjo después de un período de cambios y tensiones dentro de la agrupación. Un año antes se había concretado la desvinculación de Rubén "Cacho" Deicas, histórico cantante con quien compartió décadas de trayectoria y el liderazgo artístico del grupo.

En septiembre de 2025, el acordeonista había hablado públicamente sobre el impacto emocional que le provocó aquella separación. En una entrevista con el programa Se siente Argentina, de la Televisión Pública, reconoció que atravesó un momento muy difícil.

"Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años", había expresado.

Pese al distanciamiento, Camino mantuvo palabras de reconocimiento hacia Deicas y destacó su importancia en la historia de la banda. También explicó que la decisión de continuar con Los Palmeras estaba relacionada con la responsabilidad que tenían con las personas que trabajaban alrededor del proyecto.

"Nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias", sostuvo en aquella oportunidad.

Tras la salida de Deicas, Pablo López, exintegrante de Grupo Cali, asumió como vocalista principal de la formación.

Una trayectoria que llevó a la cumbia santafesina a todo el país

A lo largo de más de cinco décadas, Marcos Camino fue una pieza central en la consolidación de Los Palmeras como uno de los grupos más populares de la música tropical argentina.

Uno de los momentos más recordados de esa proyección nacional ocurrió en 2019, cuando la banda se presentó en la final de la Copa Sudamericana entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle. Su interpretación de canciones emblemáticas ante una multitud de hinchas quedó como una de las postales musicales más recordadas de aquella jornada.

Su acordeón, su trayectoria y su participación en la construcción de la identidad musical del grupo dejaron una marca profunda en la cumbia argentina. Con su muerte, se despide uno de los protagonistas de una historia que durante generaciones hizo bailar a millones de personas.