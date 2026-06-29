¡Aprender es descubrir!

Cada día aprendemos algo nuevo cuando nos animamos a explorar, jugar, hacer preguntas y buscar respuestas. La curiosidad nos ayuda a descubrir el mundo que nos rodea y también a conocernos mejor.

En la escuela, aprender puede ser una gran aventura. A través de juegos, desafíos, libros, experimentos y proyectos, desarrollamos la imaginación, la memoria, la creatividad y el trabajo en equipo. Cada experiencia nos invita a pensar, crear y seguir descubriendo.

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Un premio para aprender jugando!

¿Sabías que existe un desafío donde los jardines pueden ganar un juego gigante para el patio? Se llama Desafío Domo Cósmico y busca que los chicos aprendan mientras juegan, desarrollando habilidades como la memoria, la atención, el movimiento y el trabajo en equipo.

En esta oportunidad, el ENI N.° 24 San Juan Pablo II (Caucete), el JINZ N.° 29 de la Escuela General Mariano Acha y el JINZ N.° 26 de la Escuela Pedro de Valdivia (Pocito) fueron los ganadores.

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PEQUEÑOS GRANDES APRENDIZAJES

En la Escuela B° 7 de Septiembre, los chicos de primer ciclo aprenden a leer y escribir de una forma muy divertida gracias al programa Comprendo y Aprendo. Con juegos, imágenes, sonidos y palabras, descubren el mundo de la lectura mientras comparten actividades con sus compañeros. Paso a paso, ganan confianza, expresan sus ideas y se convierten en grandes lectores. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendiste a escribir?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡LLEGÓ LA HORA DE SER UN GENIO!

¿Te imaginás aprender investigando lo que más te gusta? Eso hicieron los chicos de 4°, 5° y 6° del Colegio Parroquial San José en "La hora de los genios". Buscaron respuestas a sus propias preguntas, exploraron temas que despertaban su curiosidad y crearon ideas originales.

Así descubrieron que hacer preguntas, investigar y pensar son el primer paso para lograr grandes descubrimientos. ¿Qué tema te gustaría investigar a vos?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

TODOS TENEMOS UN TALENTO POR DESCUBRIR

¿Sabías que todos aprendemos de maneras diferentes?

En las escuelas de Educación Especial, cada actividad ayuda a descubrir nuevas habilidades, ganar confianza y disfrutar de aprender junto a otros. Con esfuerzo, creatividad y mucho acompañamiento, cada estudiante demuestra todo lo que puede lograr.

¿Cuál es el talento que más te gusta poner en práctica?