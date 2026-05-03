Crecer aprendiendo juntos

En la escuela aprendemos mucho más que contenidos. También descubrimos cómo trabajar en equipo, cuidar el planeta, respetar las diferencias y ayudar a los demás.

Cada actividad, juego, proyecto o experiencia nos permite desarrollar nuevas habilidades y encontrar distintas maneras de aprender. Algunos chicos aprenden observando, otros creando, investigando o compartiendo ideas con sus compañeros.

Cuando todos participan, las escuelas se convierten en lugares llenos de creatividad, inclusión y sueños para construir un mundo mejor.

Desafío: ¿Te animás a realizar una acción que haga sentir mejor a otra persona o cuide el ambiente?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Mirar, pensar y crear!

En escuelas del departamento Rivadavia, el arte se convirtió en una puerta para descubrir nuevas formas de aprender.

A través del Programa de Pensamiento Visual (PPV), chicos y chicas observan imágenes, conversan sobre lo que ven y transforman sus ideas en palabras y textos.

Junto a docentes de grado y de Artes Visuales, aprenden a expresar opiniones, imaginar historias y compartir sus pensamientos con los demás.

Cada pregunta ayuda a mirar mejor:

¿Qué está pasando aquí?

¿Qué ves que te hace pensar eso?

¿Qué otras ideas podemos descubrir juntos?

Así, el arte y la escritura se unen para crear aprendizajes llenos de imaginación y creatividad.

¿Qué historia inventarías mirando una obra de arte?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Una hora más para aprender jugando!

En las escuelas primarias de la Zona 6, supervisada por Delia Godoy, se implementa el programa “Una Hora Más”, una propuesta que permite fortalecer Lengua y Matemática de una manera diferente y divertida.

Durante esta hora especial, los estudiantes utilizan juegos, recursos tecnológicos y actividades grupales que ayudan a desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la autonomía.

Aprender también significa compartir ideas, resolver desafíos y descubrir nuevas maneras de pensar junto a otros compañeros.

¿Qué juego te ayuda más a aprender?

¡Nuestro poder, nuestro planeta!

La escuela José María de los Ríos puso en marcha el plan “Cuidemos nuestra tierra en la escuela”, una iniciativa para aprender a cuidar el ambiente entre todos.

El proyecto incluye un huerto escolar y un programa de reciclaje donde estudiantes, docentes y familias trabajan juntos para proteger la naturaleza.

En el huerto cultivan verduras y hierbas aromáticas, mientras que los residuos orgánicos se transforman en compost para alimentar la tierra. Además, cada actividad se acompaña con lecturas y producciones escritas en distintas áreas.

Así, los chicos aprenden que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios para el planeta.

¿Qué harías vos para cuidar la Tierra desde tu escuela o tu casa?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡Todos tenemos talentos especiales!

Las personas con síndrome de Down aprenden, juegan, sienten y sueñan como todos. Cada una tiene capacidades, intereses y formas únicas de expresarse.

En las escuelas, compartir, incluir y respetar las diferencias nos ayuda a crecer como comunidad. Cuando trabajamos juntos, descubrimos que todos podemos aprender unos de otros.

Una sonrisa, una invitación a jugar o ayudar a un compañero pueden hacer sentir muy feliz a alguien.

¿Qué cosas te gusta compartir con tus amigos?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡Braille: leer con las manos!

¿Sabías que algunas personas leen usando el tacto? El sistema Braille permite que las personas con discapacidad visual puedan leer y escribir mediante puntos en relieve.

Gracias al Braille, muchos chicos y chicas pueden aprender, estudiar y disfrutar de cuentos e historias como todos los demás.

Enseñar con igualdad significa buscar maneras para que cada persona tenga la oportunidad de aprender y participar.