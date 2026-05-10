¡Descubrir nuevas formas de aprender!

Cada día en la escuela es una oportunidad para descubrir algo nuevo. A veces aprendemos jugando, otras explorando, creando, investigando o trabajando con otros compañeros.
Cada día en la escuela es una oportunidad para descubrir algo nuevo. A veces aprendemos jugando, otras explorando, creando, investigando o trabajando con otros compañeros.
No todos aprendemos de la misma manera, y eso es lo que hace especial a cada experiencia. Algunas actividades nos ayudan a mover el cuerpo, otras despiertan la imaginación y otras nos enseñan a comunicarnos mejor.
Cuando compartimos ideas, escuchamos y participamos juntos, el aprendizaje se vuelve mucho más divertido.
Actividad sugerida: “Mi aprendizaje favorito”
1. Pensá en una actividad que te haya gustado mucho en la escuela.
2. Dibujá o escribí qué aprendiste.
3. Contale a alguien cómo te sentiste realizando esa actividad.
4. Inventá una nueva forma divertida de aprender algo.
¡Jugamos con colores y formas!
En el Nivel Inicial, aprender puede convertirse en una aventura llena de colores, texturas y figuras divertidas.
A través de juegos, canciones y actividades creativas, los chicos descubren formas, tamaños y colores mientras exploran el mundo que los rodea.
Cada experiencia ayuda a desarrollar la imaginación, la observación y la curiosidad.
¡Moverse también ayuda a aprender!
La actividad física no solo sirve para jugar o hacer deporte. También ayuda a trabajar en equipo, respetar reglas, compartir y cuidar nuestro cuerpo.
En las clases de Educación Física, los chicos desarrollan habilidades, aprenden nuevos juegos y descubren la importancia de la vida saludable.
Además, moverse y jugar con otros compañeros fortalece la amistad y hace que cada encuentro sea más divertido.
¡Leer abre puertas a nuevos mundos!
Los libros nos permiten viajar con la imaginación, conocer personajes increíbles y aprender cosas nuevas.
Cuando leemos cuentos, historietas o poemas, también desarrollamos la creatividad y aprendemos a expresar mejor nuestras ideas.
Cada página puede esconder aventuras, misterios o enseñanzas sorprendentes.
¡La creatividad está en todas partes!
Crear significa imaginar, probar, equivocarse y volver a intentar. Muchas veces, las mejores ideas aparecen cuando nos animamos a pensar diferente.
En las escuelas, la creatividad puede aparecer en dibujos, proyectos, juegos, canciones o trabajos grupales.
Cada creación refleja algo único de quien la realiza.
¡Todos podemos aprender juntos!
Cada persona tiene talentos y capacidades diferentes. Cuando aprendemos juntos, descubrimos nuevas maneras de comunicarnos, ayudar y compartir.
Las propuestas inclusivas permiten que todos participen, se expresen y formen parte de las actividades escolares.
Trabajar en equipo, respetar las diferencias y valorar las capacidades de cada uno hace que la escuela sea un lugar mejor para todos.