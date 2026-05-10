    • 10 de mayo de 2026 - 08:00

    ¡Descubrir nuevas formas de aprender!

    Aprender jugando. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cada día en la escuela es una oportunidad para descubrir algo nuevo. A veces aprendemos jugando, otras explorando, creando, investigando o trabajando con otros compañeros.

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    No todos aprendemos de la misma manera, y eso es lo que hace especial a cada experiencia. Algunas actividades nos ayudan a mover el cuerpo, otras despiertan la imaginación y otras nos enseñan a comunicarnos mejor.

    Cuando compartimos ideas, escuchamos y participamos juntos, el aprendizaje se vuelve mucho más divertido.

    Actividad sugerida: “Mi aprendizaje favorito”

    1. Pensá en una actividad que te haya gustado mucho en la escuela.

    2. Dibujá o escribí qué aprendiste.

    3. Contale a alguien cómo te sentiste realizando esa actividad.

    4. Inventá una nueva forma divertida de aprender algo.

    • Desafío: ¿Te animás a enseñarle a otra persona algo que vos ya sepas hacer?

    NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

    ¡Jugamos con colores y formas!

    En el Nivel Inicial, aprender puede convertirse en una aventura llena de colores, texturas y figuras divertidas.

    A través de juegos, canciones y actividades creativas, los chicos descubren formas, tamaños y colores mientras exploran el mundo que los rodea.

    Cada experiencia ayuda a desarrollar la imaginación, la observación y la curiosidad.

    • ¿Qué color usarías para pintar un mundo imaginario?

    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

    ¡Moverse también ayuda a aprender! ‍

    La actividad física no solo sirve para jugar o hacer deporte. También ayuda a trabajar en equipo, respetar reglas, compartir y cuidar nuestro cuerpo.

    En las clases de Educación Física, los chicos desarrollan habilidades, aprenden nuevos juegos y descubren la importancia de la vida saludable.

    Además, moverse y jugar con otros compañeros fortalece la amistad y hace que cada encuentro sea más divertido.

    • ¿Cuál es tu juego o deporte favorito para compartir con amigos?

    ¡Leer abre puertas a nuevos mundos!

    Los libros nos permiten viajar con la imaginación, conocer personajes increíbles y aprender cosas nuevas.

    Cuando leemos cuentos, historietas o poemas, también desarrollamos la creatividad y aprendemos a expresar mejor nuestras ideas.

    Cada página puede esconder aventuras, misterios o enseñanzas sorprendentes.

    • ¿Qué historia te gustaría inventar si fueras escritor o escritora?

    NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

    ¡La creatividad está en todas partes!

    Crear significa imaginar, probar, equivocarse y volver a intentar. Muchas veces, las mejores ideas aparecen cuando nos animamos a pensar diferente.

    En las escuelas, la creatividad puede aparecer en dibujos, proyectos, juegos, canciones o trabajos grupales.

    Cada creación refleja algo único de quien la realiza.

    • ¿Qué cosa creativa te gustaría hacer en la escuela?

    MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

    ¡Todos podemos aprender juntos!

    Cada persona tiene talentos y capacidades diferentes. Cuando aprendemos juntos, descubrimos nuevas maneras de comunicarnos, ayudar y compartir.

    Las propuestas inclusivas permiten que todos participen, se expresen y formen parte de las actividades escolares.

    Trabajar en equipo, respetar las diferencias y valorar las capacidades de cada uno hace que la escuela sea un lugar mejor para todos.

    • ¿Cómo ayudarías vos a que todos se sientan incluidos en un juego o actividad?

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