¡Descubrir nuevas formas de aprender!

Cada día en la escuela es una oportunidad para descubrir algo nuevo. A veces aprendemos jugando, otras explorando, creando, investigando o trabajando con otros compañeros.

Por Redacción Diario de Cuyo

No todos aprendemos de la misma manera, y eso es lo que hace especial a cada experiencia. Algunas actividades nos ayudan a mover el cuerpo, otras despiertan la imaginación y otras nos enseñan a comunicarnos mejor.

Cuando compartimos ideas, escuchamos y participamos juntos, el aprendizaje se vuelve mucho más divertido.

1. Pensá en una actividad que te haya gustado mucho en la escuela.

2. Dibujá o escribí qué aprendiste.

3. Contale a alguien cómo te sentiste realizando esa actividad.

4. Inventá una nueva forma divertida de aprender algo.

Desafío: ¿Te animás a enseñarle a otra persona algo que vos ya sepas hacer?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Jugamos con colores y formas!

En el Nivel Inicial, aprender puede convertirse en una aventura llena de colores, texturas y figuras divertidas.

A través de juegos, canciones y actividades creativas, los chicos descubren formas, tamaños y colores mientras exploran el mundo que los rodea.

Cada experiencia ayuda a desarrollar la imaginación, la observación y la curiosidad.

¿Qué color usarías para pintar un mundo imaginario?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Moverse también ayuda a aprender! ‍

La actividad física no solo sirve para jugar o hacer deporte. También ayuda a trabajar en equipo, respetar reglas, compartir y cuidar nuestro cuerpo.

En las clases de Educación Física, los chicos desarrollan habilidades, aprenden nuevos juegos y descubren la importancia de la vida saludable.

Además, moverse y jugar con otros compañeros fortalece la amistad y hace que cada encuentro sea más divertido.

¿Cuál es tu juego o deporte favorito para compartir con amigos?

¡Leer abre puertas a nuevos mundos!

Los libros nos permiten viajar con la imaginación, conocer personajes increíbles y aprender cosas nuevas.

Cuando leemos cuentos, historietas o poemas, también desarrollamos la creatividad y aprendemos a expresar mejor nuestras ideas.

Cada página puede esconder aventuras, misterios o enseñanzas sorprendentes.

¿Qué historia te gustaría inventar si fueras escritor o escritora?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡La creatividad está en todas partes!

Crear significa imaginar, probar, equivocarse y volver a intentar. Muchas veces, las mejores ideas aparecen cuando nos animamos a pensar diferente.

En las escuelas, la creatividad puede aparecer en dibujos, proyectos, juegos, canciones o trabajos grupales.

Cada creación refleja algo único de quien la realiza.

¿Qué cosa creativa te gustaría hacer en la escuela?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡Todos podemos aprender juntos!

Cada persona tiene talentos y capacidades diferentes. Cuando aprendemos juntos, descubrimos nuevas maneras de comunicarnos, ayudar y compartir.

Las propuestas inclusivas permiten que todos participen, se expresen y formen parte de las actividades escolares.

Trabajar en equipo, respetar las diferencias y valorar las capacidades de cada uno hace que la escuela sea un lugar mejor para todos.