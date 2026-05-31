¡Jugar también es aprender!

Jugar es una de las formas más divertidas de aprender. A través de los juegos descubrimos reglas, compartimos con otros, usamos la imaginación y desarrollamos nuevas habilidades.

Algunos juegos vienen de hace muchísimos años y fueron pasando de generación en generación. Otros nacen de nuevas ideas, la creatividad y la tecnología.

Lo más importante es que, jugando, todos podemos participar, expresarnos y divertirnos juntos.

Desafío: ¿Te animás a crear un juego nuevo usando tu imaginación?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Buscá, descubrí y encontrá!

Explorar es una gran aventura. Buscar objetos, colores, sonidos o formas ayuda a los chicos a observar mejor el mundo que los rodea.

En el jardín, cada búsqueda puede convertirse en un desafío divertido lleno de sorpresas y aprendizajes.

¿Qué tesoro encontrarías si pudieras hacer una búsqueda mágica en tu sala?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Los juegos tradicionales nunca pasan de moda!

¿Sabías que muchos de los juegos que conocemos hoy también los jugaban nuestros abuelos y papás cuando eran chicos?

Antes no existían los celulares, las tablets ni las consolas, así que los niños se reunían en las plazas, veredas y patios para jugar durante horas.

Algunos juegos tradicionales son la rayuela, el elástico, las bolitas, el trompo, el barrilete, la pelota prisionera, el gallito ciego y el huevo podrido.

Muchas veces, cuando no había juguetes, los chicos inventaban los suyos usando materiales reciclados o armando casitas con frazadas.

Los juegos tradicionales nos enseñan a compartir, movernos, crear y divertirnos con otros.

¿Cuál de estos juegos te gustaría aprender o volver a jugar?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡Aprender juntos hace la diferencia!

Cada persona aprende de una manera distinta, y cuando compartimos ideas y experiencias, todos crecemos un poco más.

Trabajar en equipo ayuda a escuchar, respetar y descubrir nuevas formas de resolver desafíos. A veces, un compañero puede enseñarnos algo nuevo simplemente compartiendo su manera de pensar o crear.

Aprender juntos también significa ayudar, acompañar y disfrutar del camino con otros.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en equipo?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡Un juego para comunicarnos mejor!

En la E.E.E. Abejitas de Santa Rita y Anexo Huaco, los estudiantes de la Sección Ocupacional 4 participaron en una propuesta muy especial junto a sus docentes Mariela y Alejandra Chaves.

A través de la tecnología y la Lengua de Señas, crearon un divertido juego de descifrado donde estudiantes sordos y oyentes pudieron aprender y participar juntos.

La propuesta permitió fortalecer la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo, demostrando que todos pueden aprender y enseñar desde sus propias capacidades.

Además, el proyecto ayudó a conocer y valorar la cultura de la comunidad sorda, construyendo una escuela más inclusiva y accesible para todos.