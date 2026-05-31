¡Jugar también es aprender!

Jugar es una de las formas más divertidas de aprender. A través de los juegos descubrimos reglas, compartimos con otros, usamos la imaginación y desarrollamos nuevas habilidades.
Jugar es una de las formas más divertidas de aprender. A través de los juegos descubrimos reglas, compartimos con otros, usamos la imaginación y desarrollamos nuevas habilidades.
Algunos juegos vienen de hace muchísimos años y fueron pasando de generación en generación. Otros nacen de nuevas ideas, la creatividad y la tecnología.
Lo más importante es que, jugando, todos podemos participar, expresarnos y divertirnos juntos.
Actividad sugerida: “Un juego para compartir”
Desafío: ¿Te animás a crear un juego nuevo usando tu imaginación?
¡Buscá, descubrí y encontrá!
Explorar es una gran aventura. Buscar objetos, colores, sonidos o formas ayuda a los chicos a observar mejor el mundo que los rodea.
En el jardín, cada búsqueda puede convertirse en un desafío divertido lleno de sorpresas y aprendizajes.
¡Los juegos tradicionales nunca pasan de moda!
¿Sabías que muchos de los juegos que conocemos hoy también los jugaban nuestros abuelos y papás cuando eran chicos?
Antes no existían los celulares, las tablets ni las consolas, así que los niños se reunían en las plazas, veredas y patios para jugar durante horas.
Algunos juegos tradicionales son la rayuela, el elástico, las bolitas, el trompo, el barrilete, la pelota prisionera, el gallito ciego y el huevo podrido.
Muchas veces, cuando no había juguetes, los chicos inventaban los suyos usando materiales reciclados o armando casitas con frazadas.
Los juegos tradicionales nos enseñan a compartir, movernos, crear y divertirnos con otros.
¡Aprender juntos hace la diferencia!
Cada persona aprende de una manera distinta, y cuando compartimos ideas y experiencias, todos crecemos un poco más.
Trabajar en equipo ayuda a escuchar, respetar y descubrir nuevas formas de resolver desafíos. A veces, un compañero puede enseñarnos algo nuevo simplemente compartiendo su manera de pensar o crear.
Aprender juntos también significa ayudar, acompañar y disfrutar del camino con otros.
¡Un juego para comunicarnos mejor!
En la E.E.E. Abejitas de Santa Rita y Anexo Huaco, los estudiantes de la Sección Ocupacional 4 participaron en una propuesta muy especial junto a sus docentes Mariela y Alejandra Chaves.
A través de la tecnología y la Lengua de Señas, crearon un divertido juego de descifrado donde estudiantes sordos y oyentes pudieron aprender y participar juntos.
La propuesta permitió fortalecer la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo, demostrando que todos pueden aprender y enseñar desde sus propias capacidades.
Además, el proyecto ayudó a conocer y valorar la cultura de la comunidad sorda, construyendo una escuela más inclusiva y accesible para todos.