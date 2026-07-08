¡SUPER PROTECTORES!

Las salitas del JINZ N.º 31 de Valle Fértil participaron de la 3.ª edición del concurso San Juan VacunArte. A través de juegos, historias, dibujos y un divertido “vacunatorio”, los niños aprendieron que las vacunas son como un escudo que ayuda a cuidar nuestro cuerpo de algunas enfermedades.

También jugaron a ser doctores y doctoras, conocieron materiales de salud y compartieron mensajes sobre la importancia de cuidarnos entre todos.

Los estudiantes de primer grado de la Escuela Antonio Pulenta aprendieron a leer, escribir y seguir instrucciones preparando un delicioso chipa casero.

A través de una receta, conocieron los ingredientes, ordenaron los pasos y jugaron a encontrar el ingrediente perdido. También usaron un código QR para ver la receta con herramientas digitales.

¡Cocinar fue una forma divertida de aprender!

AVENTURAS ENTRE PÁGINAS

Los estudiantes de 1.º y 3.º grado de la Escuela Gabriel Albarracín, de La Represa, Jáchal, comenzaron una nueva misión del Club de Lectura.

A través de cuentos, juegos y muchas preguntas, se convierten en detectives de historias: imaginan qué pasará, conocen personajes y comparten lo que sienten al leer.

Además, intercambian libros y trabajos con chicos de otras provincias. ¡Así, la lectura también se convierte en una hermosa forma de hacer nuevos amigos!

PRIVADA

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡APRENDER HACIENDO!

En la Escuela de Educación Especial India Mariana, de Pocito, los estudiantes del Taller Preocupacional elaboraron dulce de membrillo respetando las normas de higiene y seguridad. También prepararon plantines de orégano y comenzaron a armar la huerta escolar para la siembra de otoño e invierno.

¡Trabajar con las manos también es aprender!