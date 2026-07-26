¡Volvemos a encontrarnos!

Comienza una nueva etapa llena de aprendizajes, desafíos y nuevos sueños.
Comienza una nueva etapa llena de aprendizajes, desafíos y nuevos sueños.
Volver a la escuela significa reencontrarnos con amigos, docentes y descubrir cosas nuevas cada día. Cada comienzo es una oportunidad para crecer.
Actividad sugerida
Escribí o dibujá una meta que te gustaría cumplir antes de terminar el año.
¿Qué es lo que más te gusta de volver a la escuela?
¡Mi mochila viaja llena de sueños!
En la mochila llevamos útiles, colores y cuadernos. Pero también llevamos sonrisas, abrazos y muchas ganas de aprender jugando.
¿Qué nunca puede faltar en tu mochila?
¡Un año para seguir creciendo!
Cada clase nos ayuda a descubrir algo nuevo. Aprender también es hacer preguntas, equivocarse, intentarlo otra vez y compartir con los compañeros.
¿Qué te gustaría aprender este año?
¡Construimos la escuela que soñamos!
Una escuela se construye entre todos. Cuando respetamos, escuchamos y colaboramos, hacemos que cada día sea mejor para toda la comunidad.
¿Qué podés hacer para cuidar tu escuela?
¡Todos aprendemos de maneras diferentes!
Cada estudiante tiene su propio ritmo, sus fortalezas y su forma de aprender.
Cuando nos ayudamos y valoramos las diferencias, la escuela se convierte en un lugar donde todos pueden crecer.
¿Qué habilidad te hace único?