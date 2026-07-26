¡Volvemos a encontrarnos!

Comienza una nueva etapa llena de aprendizajes, desafíos y nuevos sueños.

¡Las vacaciones también son tiempo para descubrir!

Volver a la escuela significa reencontrarnos con amigos, docentes y descubrir cosas nuevas cada día. Cada comienzo es una oportunidad para crecer.

Escribí o dibujá una meta que te gustaría cumplir antes de terminar el año.

¿Qué es lo que más te gusta de volver a la escuela?

NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

¡Mi mochila viaja llena de sueños!

En la mochila llevamos útiles, colores y cuadernos. Pero también llevamos sonrisas, abrazos y muchas ganas de aprender jugando.

¿Qué nunca puede faltar en tu mochila?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Un año para seguir creciendo!

Cada clase nos ayuda a descubrir algo nuevo. Aprender también es hacer preguntas, equivocarse, intentarlo otra vez y compartir con los compañeros.

¿Qué te gustaría aprender este año?

NIVEL DE EDUCACIÓN PRIVADA

¡Construimos la escuela que soñamos!

Una escuela se construye entre todos. Cuando respetamos, escuchamos y colaboramos, hacemos que cada día sea mejor para toda la comunidad.

¿Qué podés hacer para cuidar tu escuela?

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

¡Todos aprendemos de maneras diferentes!

Cada estudiante tiene su propio ritmo, sus fortalezas y su forma de aprender.

Cuando nos ayudamos y valoramos las diferencias, la escuela se convierte en un lugar donde todos pueden crecer.

¿Qué habilidad te hace único?