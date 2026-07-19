¡Las vacaciones también son tiempo para descubrir!

Las vacaciones de invierno son una oportunidad para descansar, jugar y vivir nuevas aventuras.
Las vacaciones de invierno son una oportunidad para descansar, jugar y vivir nuevas aventuras.
Un cuento antes de dormir, una receta en familia, una caminata, un dibujo o un juego pueden convertirse en momentos llenos de aprendizaje. La imaginación nunca se toma vacaciones.
Actividad sugerida
Hacé una lista con cinco cosas divertidas que te gustaría hacer durante las vacaciones.
¿Cuál será tu mejor aventura este invierno?
¡Un cuento bajo la frazada!
Leer con la familia es una hermosa forma de viajar sin salir de casa. Cada historia despierta la imaginación y nos invita a conocer nuevos personajes.
¿Cuál es tu cuento favorito?
¡Desafío de detectives!
Observá tu casa y buscá cinco objetos que empiecen con la misma letra. Después inventá una historia usando esas palabras.
¡La imaginación es la mejor compañera de vacaciones!
¡Pequeños cocineros!
Preparar una receta sencilla en familia también es aprender. Leer los pasos, medir ingredientes y trabajar juntos hace que cocinar sea una experiencia divertida.
¿Cuál es tu comida favorita para preparar en casa?
¡Descubrimos con los sentidos!
Escuchar música, tocar diferentes texturas, pintar y jugar con colores son actividades que ayudan a aprender mientras nos divertimos. Cada experiencia nos permite explorar el mundo de una manera diferente.
¿Qué actividad disfrutás más hacer con tus manos?