Cemento: la segunda mayor productora del país, con números en rojo

edLa filial argentina de la cementera suiza Holcim , la segunda productora de cemento más importante del país detrás de Loma Negra, arrancó 2026 con números negativos. Según el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores, la empresa volvió a registrar pérdidas en medio de una actividad de la construcción que sigue sin mostrar una recuperación firme. La empresa cotiza en la bolsa argentina bajo el ticker HARG.

Desde la compañía explicaron que el escenario económico presenta cierta estabilidad macro, aunque remarcaron que el consumo y la actividad vinculada al mercado interno todavía siguen planchados. Ese combo terminó impactando de lleno en sus resultados financieros.

El dato más fuerte del informe es el cambio abrupto entre ganancias y pérdidas. En el primer trimestre de este año, Holcim perdió $3.839 millones, cuando en el mismo período de 2025 había obtenido utilidades por $1.802 millones, tomando cifras ajustadas por inflación a valores de marzo de 2026.

La caída comenzó desde el corazón mismo del negocio. Las ventas retrocedieron 3,7% interanual y pasaron de $129.890 millones a $125.086 millones. Al mismo tiempo, los costos para producir y prestar servicios siguieron subiendo y alcanzaron los $101.570 millones, una situación que redujo fuertemente el margen bruto de la empresa.

Como consecuencia de esa presión sobre los costos, la ganancia bruta cayó cerca de un 25% frente al mismo trimestre del año pasado. A eso se sumó otro problema: los gastos comerciales y de distribución crecieron con fuerza, pasando de $25.392 millones a más de $31.000 millones.

El balance también mostró un impacto importante por la pérdida de valor de algunos activos. Holcim tuvo que registrar una desvalorización de $10.574 millones, principalmente vinculada a su negocio de hormigón y a activos relacionados con su ex planta de Yocsina, luego de comprobar que el valor contable superaba el recuperable.

En el frente financiero hubo un alivio parcial gracias al resultado por exposición a la inflación, que aportó más de $22.000 millones. Sin embargo, ese efecto positivo no alcanzó para compensar el incremento de los gastos financieros, que llegaron a casi $13.000 millones.

Con este panorama, la pérdida por acción fue de $10,42, muy lejos de la ganancia de $4,57 por acción que la compañía había mostrado un año atrás.

En su análisis sobre el contexto económico, la empresa reconoció que la inflación muestra una desaceleración respecto del año pasado, pero aclaró que la recuperación económica todavía es muy desigual. Mientras sectores como el agro y la energía empujan el crecimiento, las actividades ligadas al consumo interno y a la construcción continúan con un nivel de actividad débil.

Dentro de ese escenario, Holcim apuntó especialmente contra el freno de la obra pública y el escaso movimiento del crédito hipotecario. Según la compañía, las tasas de interés elevadas y la cautela de los inversores siguen limitando tanto los proyectos privados como las inversiones en infraestructura.

Pese a la coyuntura adversa, Holcim sigue mostrando una estructura patrimonial sólida, con un patrimonio neto superior a los $631.000 millones. La compañía buscará apoyarse en esa espalda financiera para atravesar una etapa económica compleja, mientras espera que el mercado de la construcción vuelva a dar señales concretas de reactivación