Empleados de la construcción en San Juan: cuánto cobrarán en septiembre según la categoría

Los trabajadores de la construcción llegan a septiembre de 2026 con una nueva referencia salarial para sus liquidaciones , luego de completarse el último tramo de la paritaria acordada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

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En concreto, durante septiembre se mantienen los valores que comenzaron a regir el 1 de agosto , cuando se aplicó una suba del 1,9% sobre los básicos de julio y se incorporó por absorción la suma no remunerativa que correspondía al mes anterior.

El esquema alcanza a los trabajadores comprendidos principalmente en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 . En el caso de San Juan, la provincia forma parte de la denominada Zona A , junto con jurisdicciones como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias.

Para los empleados alcanzados por el CCT 76/75 , los salarios básicos vigentes correspondientes a la Zona A son los siguientes:

Estos montos corresponden al salario básico de convenio . El ingreso final puede ser superior según la cantidad de horas trabajadas, adicionales, horas extras y otras condiciones contempladas para cada empleado.

Cómo fue el último aumento acordado por UOCRA

La actualización salarial se aplicó mediante tres incrementos consecutivos y acumulativos durante junio, julio y agosto.

Junio: aumento del 2,1% sobre los básicos de mayo.

aumento del 2,1% sobre los básicos de mayo. Julio: incremento del 2% sobre los valores de junio.

incremento del 2% sobre los valores de junio. Agosto: suba del 1,9% sobre los salarios básicos de julio.

Durante junio y julio también se abonaron sumas no remunerativas, distribuidas junto con las dos quincenas. Para agosto no se estableció una nueva suma extraordinaria y el importe correspondiente a julio fue incorporado por absorción a los salarios básicos.

Por ese motivo, septiembre no incorpora por ahora un nuevo porcentaje sobre la escala de agosto, sino que mantiene esos valores como referencia para los pagos correspondientes. El acuerdo forma parte de la paritaria anual que comprende el período abril de 2026 a marzo de 2027.

Cuánto cobran quienes trabajan en obras de redes

Para los trabajadores incluidos en el CCT 577/10, que contempla actividades relacionadas con redes de acceso, distribución y transporte, también rigen valores específicos para San Juan por encontrarse dentro de la Zona A.

Canalización

Oficial especializado: $8.137 por hora .

. Oficial: $6.649 .

. Medio oficial: $5.972 .

. Ayudante: $5.383.

Líneas e instalación

Oficial especializado: $8.352 por hora .

. Oficial: $6.801 .

. Medio oficial: $6.028 .

. Ayudante: $5.523.

Empalme

Oficial especializado: $8.586 por hora .

. Oficial: $7.004 .

. Medio oficial: $6.285 .

. Ayudante: $5.697.

Además, continúa vigente un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre las remuneraciones alcanzadas para trabajadores no afiliados. En el caso de quienes están afiliados a UOCRA, ese porcentaje queda absorbido por la cuota sindical y no corresponde una retención adicional por el mismo concepto.