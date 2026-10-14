Gemera: la actualizacion del Régimen de Inversiones dará un nuevo impulso a la exploración minera

El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) destacó la adecuación reglamentaria del Régimen de Inversiones Mineras (Ley 24.196). El paquete de ocho normativas dictadas entre julio de 2025 y octubre de 2026 por la Secretaría de Minería de la Nación, el Poder Ejecutivo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite actualizar los mecanismos de acceso y fiscalización de los beneficios, preservando el marco promocional de la ley.

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La modernización en la devolución del IVA de exploración (Art. 14 bis) resuelve un cuello de botella histórico para el sector. Al no registrar ingresos en esta fase, el IVA abonado en estudios geológicos, perforaciones, ensayos mineros y contratación de servicios especializados quedaba retenido por largos períodos, demorando su reinversión directa en el terreno. La sustitución del expediente en papel —vigente desde 2004— por un trámite digital a través del Sistema Integral de Recupero (SIR) de la ARCA y la plataforma TAD agilizará los tiempos administrativos y liberará recursos clave para la actividad.

En materia operativa, la normativa elimina la obligación de presentar el aviso previo al inicio de las tareas exploratorias. De este modo, la documentación se simplifica al enfocarse en facturas, comprobantes de pago y la memoria de las actividades realizadas, acotando los requerimientos estatales a la verificación del crédito. A su vez, el proceso suma previsibilidad al fijar un plazo máximo de resolución de 30 días hábiles para la Secretaría de Minería de la Nación y de otros 30 días hábiles para la ARCA.

Por su parte, la exención de derechos de importación (Art. 21) adopta un esquema de control posterior mediante declaración jurada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA) con aprobación en 5 días hábiles, admite el ingreso de bienes usados o reacondicionados debidamente certificados y crea un régimen específico para proveedores mineros según sus niveles de facturación.

Adicionalmente, la creación del nuevo Registro de Inversiones Mineras (RIM) ordena la actividad asignando un código único por proyecto (asociado a la CUIT) y permite unificar derechos mineros que compartan cercanía, infraestructura o desarrollo operativo.

En el ámbito contable y fiscal, la normativa autoriza el Seguro Ambiental Obligatorio como alternativa a la previsión contable y fija plazos ciertos para la estabilidad fiscal desde la presentación del estudio de factibilidad, un aval decisivo para los proyectos en transición hacia el desarrollo. En la práctica, las empresas contarán con mayor liquidez al no tener que inmovilizar fondos contables y tendrán reglas de juego claras en materia impositiva antes de iniciar la construcción de la mina.

Michael Meding, presidente de GEMERA, remarcó el impacto estratégico de la reforma:

“En exploración, el capital trabado en la burocracia es capital que no se invierte en perforación. Hoy la Argentina destina unos 400 millones de dólares anuales a la exploración, pero desde GEMERA insistimos en que el país necesita superar los 1.000 millones. Que la devolución del IVA tenga plazos ciertos y trámite digital brinda la previsibilidad necesaria para financiar las campañas de trabajo. Si bien la ley mantiene la espera de doce períodos fiscales, contar con tiempos administrativos definidos permite a las empresas planificar sus inversiones con mayor certeza.”

DETALLE DEL MARCO NORMATIVO

El nuevo esquema legal se articula a través de ocho disposiciones clave:

-Decreto 449/2025: Modifica los artículos 10, 18, 26 y 27 de la Ley 24.196.

-Decreto 482/2026: Sustituye la reglamentación general de la Ley 24.196 (Anexo del Decreto 2686/93).

-Resolución General Conjunta 5878/2026 (Sec. de Minería y ARCA): Deroga el régimen de devolución del IVA de 2004.

-Resolución General ARCA 5879/2026: Incorpora la devolución del IVA de exploración al

-Sistema Integral de Recupero (SIR).

-Resolución SM 66/2026: Regula la evaluación técnica de solicitudes a cargo de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras.

-Resolución SM 68/2026: Actualiza los trámites de inscripción y crea el Registro de Inversiones Mineras (RIM).

-Resolución SM 73/2026: Establece el procedimiento del beneficio impositivo (Art. 21) y el nuevo listado de posiciones arancelarias.

-Resolución General ARCA 5909/2026: Integra la declaración jurada de destino minero a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA).

GEMERA cooperará en la transición hacia el nuevo esquema, proceso que implica adaptar los procedimientos internos de las empresas asociadas a exigencias como el domicilio legal electrónico y la declaración jurada anual respaldada por un profesional independiente. Asimismo, las compañías coordinarán sus operaciones ante la suspensión temporal del sistema de importaciones prevista entre el 13 y el 16 de octubre, previo al lanzamiento del nuevo trámite digital anunciado para el 19 de octubre.