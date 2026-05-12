Desde este viernes habrá un nuevo shopping en San Juan: Centro Comercial La Laja, en Chimbas

El próximo 15 de mayo, a las 18:30 hs, quedará inaugurado un nuevo centro comercial en Chimbas, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de distintos organismos que participaron en el proyecto: se trata del shopping Centro Comercial la Laja.
Desde la empresa desarrolladora Bono SRL. destacaron el acompañamiento del municipio de Chimbas y el trabajo conjunto con distintas áreas de Gobierno para coordinar la inauguración y el crecimiento del emprendimiento.
La apuesta por Chimbas no fue casual. Miguel Ángel Rodríguez y Leandro Sambrizzi socios en la empresa, charlaron con Diario de Cuyo y señalaron que la experiencia previa con los barrios privados Lajas 1 y Lajas 2 fue clave para consolidar la visión de desarrollo en la zona. “Cuando pensamos en servicios como luz subterránea, cloacas y un concepto moderno de urbanización, muchos creían que era una locura para Chimbas. Pero vimos el potencial de crecimiento y apostamos a largo plazo”, explicaron.
El nuevo shopping ubicado en la intersección de Av. Benavidez y Bonduel, forma parte de un proyecto integral que incluye un paseo comercial con 96 locales y un sector industrial con 16 espacios de gran tamaño. Según detallaron, la obra fue terminada en apenas 13 meses, es decir, 17 meses antes de lo previsto originalmente.
Además, remarcaron que todos los locales fueron vendidos bajo un sistema de financiación propia y con un esquema pensado para reducir costos fijos a los comerciantes. “Queríamos resolver dos problemas típicos de los shoppings: los alquileres elevados y las expensas altas”, indicaron.
La estrategia del centro comercial
Para lograrlo, el emprendimiento incorporó espacios comerciales y áreas de entretenimiento cuyos ingresos ayudarán a financiar parte de las expensas generales. De esta manera, buscan ofrecer costos más bajos y permitir que los comerciantes puedan trabajar con precios más competitivos.
El centro comercial contará con propuestas gastronómicas, locales de indumentaria, bazar, juguetería, librería, servicios y espacios recreativos. También adelantaron que continúan negociando la incorporación de nuevos rubros como óptica, pet shop y otros servicios de uso cotidiano.
Los empresarios aseguraron que el objetivo es convertir el lugar en un polo comercial accesible, pensado para las familias y para el crecimiento ordenado del departamento. Además, adelantaron que ya trabajan en nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales para distintos puntos de San Juan.
Los números del shopping:
Superficie total: 8426 m2
Superficie cubierta: 5603 m2
Estacionamiento con 103 lugares
4 ingresos al shooping
82 locales comerciales
12 locales gastronómicos
1 Supermercado con depósito independiente