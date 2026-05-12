Desde este viernes habrá un nuevo shopping en San Juan: Centro Comercial La Laja, en Chimbas

El próximo 15 de mayo , a las 18:30 hs, quedará inaugurado un nuevo centro comercial en Chimbas , en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de distintos organismos que participaron en el proyecto: se trata del shopping Centro Comercial la Laja .

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Desde la empresa desarrolladora Bono SRL. destacaron el acompañamiento del municipio de Chimbas y el trabajo conjunto con distintas áreas de Gobierno para coordinar la inauguración y el crecimiento del emprendimiento.

La apuesta por Chimbas no fue casual. Miguel Ángel Rodríguez y Leandro Sambrizzi socios en la empresa, charlaron con Diario de Cuyo y señalaron que la experiencia previa con los barrios privados Lajas 1 y Lajas 2 fue clave para consolidar la visión de desarrollo en la zona . “Cuando pensamos en servicios como luz subterránea, cloacas y un concepto moderno de urbanización, muchos creían que era una locura para Chimbas. Pero vimos el potencial de crecimiento y apostamos a largo plazo” , explicaron.

El nuevo shopping ubicado en la intersección de Av. Benavidez y Bonduel, forma parte de un proyecto integral que incluye un paseo comercial con 96 locales y un sector industrial con 16 espacios de gran tamaño. Según detallaron, la obra fue terminada en apenas 13 meses, es decir, 17 meses antes de lo previsto originalmente.

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Además, remarcaron que todos los locales fueron vendidos bajo un sistema de financiación propia y con un esquema pensado para reducir costos fijos a los comerciantes. “Queríamos resolver dos problemas típicos de los shoppings: los alquileres elevados y las expensas altas”, indicaron.

La estrategia del centro comercial

Para lograrlo, el emprendimiento incorporó espacios comerciales y áreas de entretenimiento cuyos ingresos ayudarán a financiar parte de las expensas generales. De esta manera, buscan ofrecer costos más bajos y permitir que los comerciantes puedan trabajar con precios más competitivos.

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El centro comercial contará con propuestas gastronómicas, locales de indumentaria, bazar, juguetería, librería, servicios y espacios recreativos. También adelantaron que continúan negociando la incorporación de nuevos rubros como óptica, pet shop y otros servicios de uso cotidiano.

Los empresarios aseguraron que el objetivo es convertir el lugar en un polo comercial accesible, pensado para las familias y para el crecimiento ordenado del departamento. Además, adelantaron que ya trabajan en nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales para distintos puntos de San Juan.

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Los números del shopping:

Superficie total: 8426 m2

Superficie cubierta: 5603 m2

Estacionamiento con 103 lugares

4 ingresos al shooping

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82 locales comerciales

12 locales gastronómicos

1 Supermercado con depósito independiente