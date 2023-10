Luego de la polémica desatada tras los dichos emitidos por Eduardo Garcés, presidente de la Junta de Riego de Chimbas y de la Federación de Viñateros de San Juan, contra la directora del Departamento Hidráulica, Guadalupe López, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan emitieron un comunicado de repudio.

Las declaraciones del reconocido viñatero generaron revuelo en virtud que focaliza en el género. "Creo que va a ser un año igual o mejor que el año pasado. Por eso, no queremos que se corte y, menos, hasta que asuman las nuevas autoridades. No sabemos quiénes serán, pero tuvimos una reunión y planteamos cosas (...) espero que sea un director (hombre)... porque después empiezan a acusar de violencia de género y no se cuántas cosas y toda la vida hemos discutido con los directores", manifestó Garcés.

Ayer mismo, Guadalupe López sostuvo que "hoy mi principal misión es, junto al equipo de Hidráulica, administrar y gestionar eficientemente el recurso hídrico provincial que actualmente atraviesa una profunda sequía; función que me han confiado sin importar mi género las autoridades gubernamentales y ministeriales".

Y un día después, de la facultad expresaron que "las autoridades repudian enérgicamente los dichos discriminatorios del presidente de la Junta de Riego de Chimbas y de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, quien expresó su deseo de que la próxima autoridad del Departamento de Hidráulica de San Juan sea un hombre. Asimismo, hacen llegar su respaldo y solidaridad hacia Ana Guadalupe López, actual Directora del Departamento de Hidráulica y docente de la Facultad de Ingeniería".

Luego, manifestaron que "como institución educativa pública responsable de la formación de profesionales, esta facultad se siente interpelada, ya que trabaja diariamente para que la condición de género no sea un impedimento en el desarrollo e inserción laboral de egresados y egresadas. Por ello, se manifiesta a favor de una Educación Superior libre de miradas estigmatizantes y/o discriminatorias sobre determinados colectivos sociales. En este sentido, renueva el compromiso con la promoción de vocaciones tempranas en el campo de la ciencia y tecnología en niñas, niños y adolescentes, con un enfoque que priorice la integridad de todas las personas y su respeto irrestricto".