Apuntalarán en Inteligencia Artificial a empresas de San Juan y empezarán analizando a las pymes Producción lanzó un programa integral y ya están convocando a emprendedores y profesionales a la primera fase.

La provincia iniciará un proceso para darle herramientas al sector privado para que utilice, de la mejor manera posible, las herramientas de la Inteligencia Artificial (IA). Trabajarán en etapas, buscan do que se vayan incorporando capacidades. Las ayudas, centradas en la capacitación, serán gratuitas y tienen pensado segmentar según la escala de los integrantes del sector productivo. En principio, apuntarán a MiPymes y profesionales que se dedican a vender sus servicios. La primera propuesta es un diagnóstico, que servirá a quienes se sumen a conocer en qué nivel están usando esta herramienta. Para eso harán un estudio detallado, en el que los emprendedores podrán inscribirse de forma gratuita y recibirán un análisis de cómo se están desempeñando.

La iniciativa de, que está a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Producción, busca mejorar las capacidades locales porque entiende que los privados necesitan aprovechar la IA para que sean más competitivos. Para eso trabajarán en tres ejes principales. El primero es la formación del talento necesario, el segundo un marco regulatorio y finalmente el desarrollo tecnológico e infraestructura.

La puesta en marcha será en 5 etapas, en las que irán desarrollando cada uno de los ejes. La primera tiene que ver con el diagnóstico de la capacidad local y ya está en funcionamiento. Este punto, explicaron las autoridades de Producción y Ciencia y Tecnología, es uno de los más importantes porque permitirá entender dónde está parado hoy el sector privado provincia.

El programa de diagnóstico empezará enfocado en el sector de microemprendimientos, pymes y servicios profesionales. Hasta el 30 de septiembre podrán inscribirse en el link https://acortar.link/RdN3He para ser parte de un estudio en profundidad para saber qué capacidades tienen, dónde pueden aplicar la IA y también qué beneficios logarán.

Esto permitirá tener el primer conjunto de datos de la provincia con los que aplicarán las siguientes etapas del programa. Por eso, explicaron, no se trata de un formulario, sino que trabajarán con cada una de las empresas en encuestas y entrevistas. Son alrededor de 8 horas las que tomarán, divididas en procesos presenciales y online.

Con estos resultados, el Estado tendrá información precisa con la que empezar a aplicar las cuatro etapas restantes. Por eso si bien la inscripción es abierta habrá una selección posterior, buscando la mayor representatividad de la muestra, que abarque sectores diversos. Entre los puntos que resaltaron es que este diagnóstico es para emprendimientos de todo tipo, no vinculados necesariamente al sector tecnológico.

Para los participantes habrá un beneficio directo: tener los resultados, con un estudio hecho de forma gratuita que en general se puede hacer de forma particular, pero es costoso. Además, estarán cerca de los programas de formación ejecutiva, técnica y alfabetización de IA que se pondrán también en marcha en la fase uno.